Con dos bajas, va por otra alegría

Fotos EXIGENCIA. Santander tiene en claro que su equipo deberá realizar un gran desgaste físico para poder ganar.

19/12/2017 -

Quimsa intentará encadenar su quinta victoria consecutiva esta noche, cuando enfrente a Ferro Carril Oeste, en el estadio Héctor Etchart del barrio de Caballito.

El conjunto fusionado deberá realizar un gran desgaste físico para poder sobrellevar las ausencias de Novar Gadson y Roberto Acuña.

El alero estadounidense solicitó un permiso especial para volver a Estados Unidos por razones familiares y su ausencia le dará un mayor protagonismo a Sebastián Vega.

En cambio, el pívot santafesino recibió 13 puntos de sutura por los cortes que sufrió cuando se rompió el cristal de uno de los aros en el partido ante Obras. Torin Francis deberá jugar más minutos que los habituales para disimular esa baja.

El equipo de Silvio Santander llega al partido de esta noche con la autoestima elevada, tras las victorias obtenidas ante Olímpico (83 a 75), Atenas (87 a 86), Gimnasia (89 a 78) y Obras (81 a 75).

Ferro, en cambio, viene de tres triunfos en fila frente a Regatas (75 a 67), Gimnasia (90 a 70) y Salta Basket (80 a 70) y se mantiene invicto en condición de local.

En la tabla, la Fusión ocupa la tercera posición, con un récord de 4 triunfos y 1 derrota, en tanto que el Verde marcha cuarto, con 3 victorias y 1 traspié.

Esta noche se enfrentarán por primera vez en la temporada 2017/18 de la Liga Nacional y el favorito será el conjunto bonaerense, no sólo por la localía sino también porque la Fusión presentará dos fichas de mayores menos, lo cual es mucha ventaja en una competencia tan equilibrada.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá, además, los siguientes enfrentamientos desde las 21: Instituto de Córdoba vs. Boca Juniors (Rodrigo, Mendoza y Cáceres), Obras Sanitarias vs. Argentino de Junín (Estévez, Smith y Guzmán) y Peñarol de Mar del Plata vs. Hispano Americano de Río Gallegos (Brítez, Hoyo y Wasinger).