Prosigue el Torneo de Ascenso

19/12/2017

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos del Torneo Amateur de Ascenso, según el siguiente programa: en Polideportivo Nº 2, Amigos del Básquet vs. San José (Gerez e Ibáñez); en Huracán, Despensa Lauty vs. Huaico Hondo A (Ruiz y Paz); en Club Huaico Hondo, La Fusión vs. Warriors (Nieva y Cheeín); en Mariano Moreno, Los Cunas vs. Doble HH (Festa y Paz); en Villa Constantina, Premium Gym vs. Clasificados en Sgo.com (Regatuso y Chejolán). Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa.