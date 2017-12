Fotos El NOA fue el que más creció y Santiago se destacó por sus indicadores

19/12/2017 -

Un informe del economista Jorge Day del Instituto de Estudios de la Realidad Económica Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, sostuvo que la mayor expansión del nivel de actividad económica hasta el tercer trimestre del año se registró en el NOA, con algunas provincias creciendo entre 8 y 9 % interanual. Asimismo, detalló que con poca diferencia, el NEA ocupó el segundo lugar. La región Pampeana fue la siguiente del ranking. Luego, se ubicó Cuyo y la Patagonia fue la zona en la que la reactivación se notó menos. El estudio realizado por Day puntualizó en 4 indicadores: Actividad Económica, Empleo Privado, Exportaciones e Impulso Público medido como gasto primario, neto de inflación. De acuerdo con esos datos, reflejados en sendos cuadros elaborados por Day, en el caso del NOA, Santiago del Estero tuvo uno de los crecimientos más destacados junto con La Rioja. Santiago, según el informe, creció 9,5% en actividad económica en los tres primeros trimestres del año. A su vez, el indicador del empleo privado tuvo un avance de 2,6%. Además, el impulso público, registró un incremento del 12,6%. Los números en rojo fueron para las exportaciones: Cayeron 14,2% frente a un promedio regional de caídas en todas las provincias de aproximadamente un 17%. En cuanto a las proyecciones para el año venidero, el economista destacó que "aunque la política fiscal a nivel nacional se habrá de tornar menos expansiva en 2018, este fenómeno tendrá excepciones en no pocas provincias. No sólo habrá más recursos en términos reales para Buenos Aires, sino también para aquellas provincias con menor ponderación de ingresos propios". Agregó que "los precios internacionales podrían jugar a favor de las actividades productivas insertas en la Patagonia, pero para que la locomotora de las exportaciones pueda activarse es clave el éxito de la lucha contra la inflación y la reducción sostenida de los distintos componentes del "costo argentino", incluida la presión tributaria "En este tipo de análisis – apuntó- siempre se debe tener en cuenta la foto. Argentina cuenta con provincias económicamente grandes, donde hay un mayor volumen de negocios, y otras más pequeñas, y no se esperan cambios estructurales en el corto plazo. La tendencia nacional de crecimiento moderado marcará el ritmo de las economías provinciales". En cuanto a las proyecciones para el año venidero, el economista destacó que "aunque la política fiscal a nivel nacional se habrá de tornar menos expansiva en 2018, este fenómeno tendrá excepciones en no pocas provincias. No sólo habrá más recursos en términos reales para Buenos Aires, sino también para aquellas provincias con menor ponderación de ingresos propios".