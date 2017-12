Se viene la "Fiesta del Acordeón Santiagueño"

19/12/2017 -

Freddy Páez confirmó la realización de la "Fiesta del Acordeón Santiagueño" para el próximo jueves 29, a partir de las 22, en Casa del Folclorista. El compositor e intérprete de este instrumento adelantó que estará esa noche con sus hijos Cristian y Franco y Armandito Santillán. "La idea es hacer un encuentro entre amigos, y principalmente mi familia que siempre me acompaña en esto. Tengo el orgullo de poder decir que estoy con mis hijos Cristian, pianista; Franco, percusión y mi esposa en danzas", destacó el reconocido acordeonista.

El artista puso énfasis en el apoyo que tiene de tantos colegas que ha conocido y ha forjado amistades a lo largo de su camino por la música. "Todo vuelve. Uno ha aportado tanto en tantos colegas amigos y, ese día, voy a estar acompañado por muchos de ellos", destacó Freddy Páez en visita realizada a EL LIBERAL.

Puntualizó que a la cartelera "la vamos a hacer, fundamentalmente, con Freddy Páez, "El Acordeón Santiagueño"; Cristian Páez, "El Piano de la Chacarera" y lo invitaremos a Armandito Santillán, un chico que venimos aportando mucho en su carrera artística".

Entre los músicos invitados, Freddy confirmó que ese día estarán, Juan Pablo Saiman y Ariel Nievas, entre otros. Freddy, quien es el creador del proyecto denominado "Homenaje a las Escuelas Argentinas con Himnos y Danzas", se refirió a los motivos que lo impulsaron a organizar la "Fiesta del Acordeón Santiagueño".

"Es por que yo quiero reivindicar con el género del folclore santiagueño a los viejos acordeonistas que han hecho tanto por aportar al cancionero popular. Desde chico, yo me fui a tocar en el campo. Es verdad que en la campaña se identifica mucho al acordeón con la música litoraleña, pero yo nunca me olvido que siempre, en el medio de todos los chamamés, se ejecutaba lo que en esa época le decían las "criollas", y siempre se tocaba un gato, escondido o una chacarera. Era la hora en que se tiraban los cohetes y la gente bailaba en los patios de tierra. Esas son imágenes y sonidos que han quedado guardados en el fondo de mi alma y hoy florecen".

Y remarcó: "Entonces, yo quiero reivindicar a esa gente que en esa época no tenían posibilidades de poder plasmar en discos. Han quedado tantas cosas perdidas, maravillosas que yo escuchaba y que hoy las quiero revalorizar. Lo hago porque esa gente no merece quedar en el olvido. Han transpirado la camiseta en la difusión y promoción de la música. Y me siento muy orgulloso por la respuesta que tengo de mis colegas".