Una pelea inesperada entre Claudio Villarruel y el actor Federico D’Elía

Después de que el actor Federico D’Elía hiciera público, a través de las redes sociales, sus diferencias con Claudio Villarruel, donde entre otras cosas le pide la devolución del Martín Fierro de Oro ganado por Los Simuladores en el 2002 y plata adeudada desde el 2010, el productor le respondió: "Me sorprende tu odio y difamación luego de tantos proyectos compartidos durante mis años en Telefé. Una pena. El MT al que te referís quedó en las cajas de la mudanza cuando me fui del canal. Hace poco hablé con el Negro Fiore, lo buscamos y entiendo que gente de mi equipo se lo entregó".

Y D’Elía retrucó: "Clau: yo también termino con esto: 1) No llego a odiarte, 2) No te difamo (le estoy preguntando a Fiore si se lo dieron), pero de ser así qué foto larga te sacaste, lo pediste en 2003, 3) No tengo tu número, lo borré hace años cuando no me atendías nunca mis llamadas, 4) Recordame por favor los proyectos que compartimos en Telefé. ‘Simu’, Caín y ejem..’ (ahí solo productor), 5) No me quedan dudas y no se me ocurre otro tema para llamarte, 6) ‘Sé perdonar’. ¿Vos me tenés que perdonar a mí?, 7) Me seguís debiendo algo".