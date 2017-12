VIDEO | Flor Vigna, nuevamente campeona del "Bailando por un Sueño"

Fotos

Flor, bicampeona del Bailando.

Hoy 06:47

La pareja formada por Florencia Vigna y Gonzalo Gerber, se consagró campeona del Bailando por un Sueño 2017, por encima de Federico Bal y Laura Fernández.

En una noche colmada de emociones y en donde el mismísimo Marcelo Tinelli no le esquivó a la situación que atraviesa el país, la pareja ganadora se quedó con el certamen en un reñido final que se reflejó en el resultado final: 50,09 por ciento de los votos por sobre el 49,91 para los segundos.

Palabras sobre la realidad actual

Previo al anuncio de los ganadores, Tinelli aprovechó para saludar a todos los integrantes del jurado y también para reflexionar sobre la situación que atraviesa el país con el conflicto por la Reforma Previsional: "Lo de hoy fue fuerte. No perdamos el derecho a reclamar, es un derecho adquirido pero dentro del ámbito constitucional. Lo que nos representan tienen que dar el ejemplo. Me parece que no podemos superar fotos del pasado. Y no quiero olvidar de darles mis afectos a los tripulantes del submarino ARA San Juan, que van a estar siempre en nuestra memoria y corazón como verdaderos héroes de la patria", concluyó.

Regreso en 2018

Sobre el final del programa y tras saludar a todos los participantes y a su equipo de productores, directores y demás, anunció que regresará a la pantalla de El Trece en abril del próximo año. Además, se animó a poner una fecha: 9 de abril. "Vamos a hacer todo por cumplir con esa fecha", concluyó.