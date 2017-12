Agustín Rossi: "Hicimos lo posible para que la ley no salga"

Hoy 09:24 -

Tras una maratónica sesión durante la que hubo una multitudinaria protesta, violencia y represión policial así como cacerolazos de rechazo a la iniciativa frente al Congreso y en distintos puntos del país, la Cámara de Diputados convirtió esta mañana en ley la reforma previsional. Al pasar a un cuarto intermedio, el diputado del Frente ara la Victoria, Agustín Rossi, mostró su desaliento ante la sanción de la norma y afirmó que se hizo todo lo posible para que no se aprobara.

"Estamos tristes, hicimos todo lo posible para que la ley no salga. Intentamos no dar quórum , le pedimos al oficialismo en varias oportunidades que el proyecto de ley vuelva a comisión, que la sesión se levante habida cuenta de los distintos momentos. El rechazo que genera la ley se vio claramente anoche", consignó el legislador de la oposición.

Te puede interesar: Diputados sancionó la reforma previsional

El diputado reiteró sus críticas a la medida: "Nos parece una ley mala para el conjunto del pueblo y lo que intentamos hacer fue defender de que no se pudiese, no saliese, no se aprobase, lamentablemente no conseguimos los números. La ley es tan mala que el presidente del bloque oficialista no la defendió, pasó directamente a votar". "No está pensada para los jubilados, sino para como el gobierno se hace 100 mil millones de pesos que destinará a los destinos que quiera", añadió.