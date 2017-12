Un ex jefe del Pentágono admitió que existe la vida extraterrestre

Hoy 14:57 -

Luis Elizondo, ex jefe del Pentágono, afirmó que han venido en naves que desafían la lógica de la aerodinámica y que ni la inteligencia de Estados Unidos ni de otros países logra descifrar.

Elizondo renunció a la dirección del Advanced Aerospace Threat Identification Program (Programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas), del Pentágono argumentando que se trata de información demasiado importante para seguir manteniéndolo en secreto.

La institución militar reconoció la existencia del misterioso programa de millones de dólares encargado de investigar las observaciones de objetos voladores no identificados (OVNI) y que, según el Departamento de Defensa, concluyó en 2012, pero el New York Times afirmó el sábado que dichas investigaciones continúan.

Según el prestigioso diario, entre 2007 y 2012, el programa documentó extraños objetos volantes que viajaban a gran velocidad sin propulsión visible o en posición estacionaria sin medios aparentes de sustentación.

El Pentágono declaró en un comunicado que el programa terminó en 2012: "Se decidió que había otras prioridades que merecían financiación y estaba en el interés del ministerio hacer un cambio", agregó en un comunicado.

El programa, con un presupuesto de 22 millones de dólares y solamente conocido por un pequeño número de responsables, fue iniciado por el ex Senador demócrata de Nevada, Harry Reid, que sentía un interés particular por este tipo de fenómenos.

