CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Diciembre 2017
A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
20/12/2017 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
10.30 MORFI, TODOS A LA
MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA
MESA (CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA.
AMÉRICA
13.00 INSTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
17.0 LA DOBLE VIDA DE ESTELA
CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 VIDA
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LUNFARDO ARGENTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO vs. LA UNION FSA - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. LA UNIÓN FSA
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
01.55 PODER Y TRAICIÓN
03.49 SIN REGRESO
05.30 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITÍ
05.43 LOS ANDERSSON EN GRECIA
07.35 LILY, MÁS QUE UNA MASCOTA
09.10 ESPOSA POR SORPRESA
11.06 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA
DOS VECES
12.59 EL APRENDIZ DE BRUJO
15.01 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
16.39 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
18.26 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA
COMUNIDAD DEL ANILLO
22.00 EL APRENDIZ DE BRUJO
TNT
03.23 ANACONDA
04.52 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.03 SEX AND THE CITY
08.39 FROZEN. UNA AVENTURA
CONGELADA
10.27 ADMITIDO
12.19 UN JUEGO VS. EL DESTINO
14.58 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA
VENGANZA DE LAS SOBRAS
16.57 UN CUENTO CHINO
18.59 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
22.00 UN HOMBRE DIFERENTE
00.15 EL CONJURO
TCM
00.00 JUEGOS DE PLACER
02.43 LA PANTERA ROSA
03.13 EL FUGITIVO FUERA
DE LA LEY
05.34 LA PANTERA ROSA
06.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
11.36 LA PANTERA ROSA
12.06 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
14.34 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
17.03 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS
THE SAME
19.33 MOMENTO CRÍTICO
22.00 CUESTIÓN DE HONOR
SPACE
01.52 LA JAURÍA
03.23 BATTLEDOGS
04.55 INHUMANO. LA LEYENDA RENACE
06.49 CÓDIGO GANSTER
08.47 U-571
11.01 MAREA ROJA
13.22 FLASHPOINT
14.43 ICEMAN
16.17 TWISTER
18.28 IP MAN - LA BATALLA FINAL
20.18 CÓDIGO DE DEFENSA
22.00 SIN ESCRÚPULOS
23.42 PERROS DE PAJA
A DÓNDE IR
LA POSTA
(RUTA 34 Y SAN MARTÍN. BELTRÁN)
* VIERNES 22, A PARTIR DE LAS 22, FOLCLORE CON DANNY CARABAJAL
Y LOS DEL VINALAR. NO SE COBRA DERECHO DE ESPECTÁCULO.
* SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS 22, PRESENTACIÓN DE DJS. NO SE COBRA
DERECHO DE ESPECTÁCULO.
* LUNES 25, A PARTIR DE LAS 22, PRESENTACIÓN DE DJS. NO SE COBRA
DERECHO DE ESPECTÁCULO.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
* VIERNES 22, A LAS 19.30, LA ORQUESTA TANGO AQUÍ Y AHORA PRESENTARÁ
SU ESPECTÁCULO EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA
SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* VIERNES 22, A LAS 22, SOLES Y LUNAS REALIZARÁ UN CONCIERTO
PARA DESPEDIR EL AÑO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 30, A LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS.
HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN
(+ 13 AÑOS) HOY Y MAÑANA- 18:00
(Cast) 21:30 (Subt)
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP) HOY Y MAÑANA -
16:20 (Cast) 18:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D): TERROR (ATP) HOY Y
MAÑANA- 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP) HOY Y MAÑANA-16:30 (Cast)
18:30 (Cast)
LA NAVIDAD DE LAS
MADRES REBELDES (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS) HOY Y
MAÑANA- 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS) HOY Y MAÑANA-17:30
(Cast)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY Y MAÑANA 20:00 (Cast) 22:30
(Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS) HOY 19:00 (Cast) 22:00
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS ( EN COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:10 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 -
18:30 - 21:30 - 22:50 (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS
DÍAS)