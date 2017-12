CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Diciembre 2017

20/12/2017 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

10.30 MORFI, TODOS A LA

MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA

MESA (CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA.





AMÉRICA

13.00 INSTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

17.0 LA DOBLE VIDA DE ESTELA

CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 VIDA





CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS





CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LUNFARDO ARGENTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO vs. LA UNION FSA - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. LA UNIÓN FSA





CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD





PELÍCULAS

CINEMAX

01.55 PODER Y TRAICIÓN

03.49 SIN REGRESO

05.30 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITÍ

05.43 LOS ANDERSSON EN GRECIA

07.35 LILY, MÁS QUE UNA MASCOTA

09.10 ESPOSA POR SORPRESA

11.06 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA

DOS VECES

12.59 EL APRENDIZ DE BRUJO

15.01 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

16.39 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

18.26 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

22.00 EL APRENDIZ DE BRUJO

TNT

03.23 ANACONDA

04.52 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.03 SEX AND THE CITY

08.39 FROZEN. UNA AVENTURA

CONGELADA

10.27 ADMITIDO

12.19 UN JUEGO VS. EL DESTINO

14.58 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA

VENGANZA DE LAS SOBRAS

16.57 UN CUENTO CHINO

18.59 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

22.00 UN HOMBRE DIFERENTE

00.15 EL CONJURO

TCM

00.00 JUEGOS DE PLACER

02.43 LA PANTERA ROSA

03.13 EL FUGITIVO FUERA

DE LA LEY

05.34 LA PANTERA ROSA

06.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

11.36 LA PANTERA ROSA

12.06 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

14.34 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA

17.03 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS

THE SAME

19.33 MOMENTO CRÍTICO

22.00 CUESTIÓN DE HONOR

SPACE

01.52 LA JAURÍA

03.23 BATTLEDOGS

04.55 INHUMANO. LA LEYENDA RENACE

06.49 CÓDIGO GANSTER

08.47 U-571

11.01 MAREA ROJA

13.22 FLASHPOINT

14.43 ICEMAN

16.17 TWISTER

18.28 IP MAN - LA BATALLA FINAL

20.18 CÓDIGO DE DEFENSA

22.00 SIN ESCRÚPULOS

23.42 PERROS DE PAJA





A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34 Y SAN MARTÍN. BELTRÁN)

* VIERNES 22, A PARTIR DE LAS 22, FOLCLORE CON DANNY CARABAJAL

Y LOS DEL VINALAR. NO SE COBRA DERECHO DE ESPECTÁCULO.

* SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS 22, PRESENTACIÓN DE DJS. NO SE COBRA

DERECHO DE ESPECTÁCULO.

* LUNES 25, A PARTIR DE LAS 22, PRESENTACIÓN DE DJS. NO SE COBRA

DERECHO DE ESPECTÁCULO.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

* VIERNES 22, A LAS 19.30, LA ORQUESTA TANGO AQUÍ Y AHORA PRESENTARÁ

SU ESPECTÁCULO EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA

SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* VIERNES 22, A LAS 22, SOLES Y LUNAS REALIZARÁ UN CONCIERTO

PARA DESPEDIR EL AÑO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 30, A LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS.

HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.





CINES

SUNSTAR



STAR WARS EPISODIO VIII

(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN

(+ 13 AÑOS) HOY Y MAÑANA- 18:00

(Cast) 21:30 (Subt)

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP) HOY Y MAÑANA -

16:20 (Cast) 18:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D): TERROR (ATP) HOY Y

MAÑANA- 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP) HOY Y MAÑANA-16:30 (Cast)

18:30 (Cast)

LA NAVIDAD DE LAS

MADRES REBELDES (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS) HOY Y

MAÑANA- 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS) HOY Y MAÑANA-17:30

(Cast)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 20:00 (Cast) 22:30

(Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS) HOY 19:00 (Cast) 22:00

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS ( EN COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:10 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 -

18:30 - 21:30 - 22:50 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS

DÍAS)