Montenegro: “Estoy muy feliz por el título que gané en Buenos Aires”

20/12/2017 - “Estoy muy feliz por el título que gané en Buenos Aires, sobre todo porque fue la primera vez que fui a jugar allí. Y me puso más contento cuando en la entrega de premios me dijeron que le había ganado la final a un chico que venía invicto”, fueron las primeras palabras que le contó ayer a EL SEMILLERO Alejandro “Tuchito” Montenegro, de 12 años, luego de consagrarse campeón en el Máster Junior CAP que se jugó en los courts del Banco Nación de Buenos Aires. El tenista santiagueño sorprendió a propios y extraños en Buenos Aires con un juego criterioso y contundente, para quedarse con el premio mayor y con las felicitaciones por parte de los directores del certamen, Esteban Palombo y Fernando Famoso. “Fue una linda experiencia. Al principio cuando comencé a jugar me sentí nervioso un buen momento. Pero después entré en confianza y de a poco comencé a jugar mejor para poder ganar el torneo”, contó Alejandro que se quedó con el título en la categoría Sub 12 al vencer en la final por un doble 6/3 al bonaerense. Para obtener el campeonato, el tenista capitalino debió sortear cuatro partidos en total para poder celebrar. El certamen se desarrolló el pasado fin de semana en Buenos Aires. Este talento santiagueño fue invitado a participar en Buenos Aires del Máster Junior CAP, luego de jugar el certamen en Las Termas de Río Hondo hace casi un mes, en donde también había obtenido buenos resultados. Dedicatoria “Para mí fue bueno esto de viajar con mis padres a Buenos Aires y poder jugar en un lindo club y con chicos de todo el país. Fue muy lindo poder ganar el torneo y se lo dedico a toda mi familia, que siempre me acompaña”, contó este pequeño gladiador. Alejandro Montenegro juega al tenis desde hace cuatro años en el Santiago Lawn Tennis Club, donde también cosechó varios logros bajo la orientación de la profesora Claudia Céspedes. “Éste fue mi último torneo oficial del presente año, ya que vienen las vacaciones, aunque por ahí me voy al club a entrenar. Espero que en el 2018 pueda seguir creciendo en este deporte que tanto me gusta”. comentó un entusiasmado y feliz jugador santiagueño, quien pasó a primer año en el Bachillerato Humanista “San Pedro Nolasco” de la ciudad capital.