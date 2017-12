Una disciplina que creció de la mano de una infraestructura de primer nivel

20/12/2017 - El natatorio provincial, uno de los mejores del país y de Sudamérica, potenció la natación en Santiago del Estero, una disciplina que siempre contó con talentos, pero ahora se hace mucho más fácil trabajarlos. El 2017 fue un año brillante para nuestros nadadores. Y también lo fue para la faceta organizativa, ya que el natatorio fue escenario de muchos eventos, en los que sobresalieron tres torneos de enorme jerarquía. En mayo se realizó el campeonato argentino de mayores, último selectivo para el Mundial de Hungría. Pero conjuntamente se hizo el Nacional Norte Grande, para las categorías infantiles y menores fue un modelo nuevo de torneo. “Los chicos de esas categorías han podido ver a los mejores nadadores del país y a los nadadores de la selección en su máximo nivel de competencia”, destacó el profesor Claudio Montenegro, director del natatorio. “En julio hemos tenido el campeonato del NOA, que fue el primero que se realiza en nuestro natatorio. El equipo que yo entreno, que es el de la Normal, ha salido campeón en la categoría federados y promocionales. En ese torneo compitieron 500 nadadores de la región. Y en agosto hemos tenido el campeonato nacional de infantiles y menores, con la presencia de 600 nadadores de todo el país”, agregó con respecto a los otros dos torneos de relevancia. “Fue un evento magnífico, se destacó mucho la organización y el nivel del natatorio. Destacados entrenadores como Walter Rodríguez, Gustavo Roldán y Federico Rossi, así me lo manifestaron”, agregó. Además de los campeonatos, hubo eventos que sirvieron para el crecimiento de los chicos. En octubre hubo una clínica para entrenadores y nadadores dictada por Federico Rossi (entrenador de la selección nacional) y Andrea Berrino (nadadora del seleccionado argentino). En mayo estuvo José Meolans quien dictó una clínica para los chicos que participaron en el torneo Norte Grande. Además, se hizo una evaluación técnica a cargo de la Secretaría de Deportes de la nación, con el Dr. Juan Carlos Massa, que sirvió para detectar talentos para las futuras selecciones nacionales. Ana Lucía Villalba y Matías Sosa González, ambos de 12 años, fueron los que sobresalieron por su gran potencial. “Estamos culminando este año participando en los torneos nacionales. La semana pasada estuvimos en el campeonato argentino compitiendo y ya nos estamos preparando para viajar el 2 de enero a competir en el nacional en el Cenard con siete chicos. También nos seguimos preparando para fines de enero, del 25 al 28, en Cipolletti (Río Negro) vamos a competir con cinco chicos en el nacional de infantiles y menores: Abril Paz, Candela Ledesma, Matías Sosa González, Facundo Bravo y María Pía Braida”, contó Montenegro, quién además espera un 2018 muy movido: “Estamos esperando la confirmación del gobernador para un evento internacional. También tenemos planificados varios certámenes que estamos en tratativas, no queremos anunciarlos porque todavía no se cerraron. Pero fue un año exitoso para la natación santiagueña con una nueva infraestructura a nivel país ya que tenemos el mejor natatorio de Argentina y uno de los mejores de Sudamérica. Además se han batido 15 récords nacionales, eso habla a las claras de que es una pileta rápida y todos están interesados en venir a entrenar y competir en nuestro natatorio”.