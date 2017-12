FÚNEBRES | 20 de Diciembre de 2017

20/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

- María Margarita Galván

- Néstor Adalberto Mercado (Frías)

- Lidia Isabel Almeida (Garza)

- Ruth Margarita Groppa

- José Sebastián Lobo

- Leticia Isabel Lucca

- Antonio Alberto Ymblat

- Seferino de Jesús Córdoba

- Antonia Maidana (La Banda)

- Claudio Alberto Bracamonte (L.B)

- Rodolfo Luján Cabrera

CABRERA, RODOLFO LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su esposa Carmen, sus hijos Diego, Andrea y Maria Eugenia, hijos politicos Miriam y Marcelo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 15 en el cementerio la Piedad.

CABRERA, RODOLFO LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Su esposa Carmen Pacheco, hijos Diego, Andrea, María Eugenia y sus respectivas familias participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 15 hs en el cemet. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CABRERA, RODOLFO LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Sus nietos Bernabela, Mikaela, Geronimo, Nicolas, Emma, Thiago, Sofia y bisnieta Wisina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABRERA, RODOLFO LUJAN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Consuegra de su hijo Diego; Nora Reimundi, sus hijos Norita, Romeo y Santi, hijos pol. Bernabela Cabrera, y Mariano Statello, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CABRERA, RODOLFO LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Sus vecinos y amigos Egui Canllo y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABRERA, RODOLFO LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Buby Jugo y su esposa Soledad Fernández, sus hijos Teddy, Fernando y Karina acompañan en el dolor a su hijo Diego haciéndolo extensivo a toda su familia y ruegan al Señor les de resignación. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CABRERA, RODOLFO LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Omar Fernández, su esposa Karina Jugo, sus hijos Rocío y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a Diego y demás familiares ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Manquez Juan Carlos, sus hijos Rita, Gabriela y Juan Pablo Manquez participan su inesperado fallecimiento, rogando una pronta resignación para su querida familia.

CAMPOS, CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. "Las almas de los justos estan en manos de dios". Familia Manquez Acosta, sus cuñados Juan Carlos, Bea, sus sobrinos Rita, Gabi y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Familia Lazarte Manquez, su sobrina Gabi y Miguel y sobrinos nietos Rafa y Marco, acompañan en esta grqan perdida a toda la familia Campos Manquez. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, SEFERINO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus hijos Orlando, Lilia, Isabel Córdoba, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Aguada. Casa de duelo sala Nº 3 P. L. Gallo 330. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALVÁN, MARÍA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su esposo Olibera Luis, sus hijos Natalia y José Lus. Hijos pol. sus nietos Gonzalo, Julián, Agustín y Antonela, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol, cob Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

GÓMEZ, MIRIAN RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Hermana de mi alma, madre de mis hijos, Gracias por estar en cada momento de mi vida ¡Te amamos!. Sus hermanos Marina y Gustavo Rojo, sus hijos Ignacio, Juan y Santiago. Siempre estarás presente en nuestras vidas. Descansa... Duerme tranquila en los brazos del Señor.

GÓMEZ, MIRIAN RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los amigos de su hermana Marina de la Promoción ´78, de la Esc. Normal (5to., 4ta. "Jupas"), acompañan pidiendo fortaleza y resignación para su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MIRIAN RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Margarita Cantos de Rojo, sus hijos y sus familias participan con profundo dolor la partida al cielo de Miri, acompañamos y rezamos por su mamá y hermanos.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus Santos" Salmo 116, 15. Su hijo Fernando Mulki, hija politica Claudia Vazquez, nietos Matias, Estefania, Melina y Joaquin, participan su fallecimiento.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Porque para mi el vivir es Cristo y el morir es Ganancia " Filipenses 1,21. Su hija Lucrecia Mulki, hijo politico Miguel Russo, nietos Lucas, Antonella, Agustin y Valentina, participan su fallecimiento.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus hijos Lucrecia, Fernando Mulki, h. pol Miguel Ruso, Claudia Vásquez, nietos, Matías, Estefania, Joaquín, Melina, Lucas, Agustín, Antonella, Valentina partic. su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet,. Parque de la Paz hs 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su hermano Carlos F. Groppa, su esposa Beatriz Saccarimo, sus hijos Martin, Hernan y Laura, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus sobrinos Oscar y Myriam, Cristina y Andres, Sergio y Vani., Robert y Meli, Acompañan en el dolor, pidiéndole al Dios todopoderoso cure las heridas.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "... En lugar de delicados pastos el Señor me hará descansar... "(Sm. 23 La Biblia) Irma Ise de Velarde y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en el dolor de la partida.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. CPN. Humberto Fadel Astun, su esposa e hijos acompañan a su apreciada familia en tan penoso trance. Elevando oraciones en su querida y apreciada memoria

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus amigas del Café; Tere Mansilla, Betty Bothanley, Delia León, Luisa Neme, Tica Muscara, Cecilia Balmaceda, Negrita Elias, Marta Terribile, Edy Terribile, Betty Castro, Marieta Del Vito y María Herrera, lamentamos que ya no esté con nosotras y al propio tiempo tenemos la seguridad que el Señor lña tiene hoy en su regazo.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Mujer Virtuosa!! en las puertas de la ciudad te alaban tus hechos. La Biblia. Lelia Abdulajad y su hija Alizar; Jorge Abdulajad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan duro momento.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "La mujer que teme al Señor, ésa será alabada..La Biblia. Tu alegría, tu fuerza, tu fe están grabadas a fuego en quienes te conocimos. Edith Juri, Leila y Rubi Kassis participan con profundo dolor su fallecimiento.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Señor ya está ante Ti dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de la Promoción 1959 de la Escuela Nicolás Avellaneda participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su querido compañero Carlín. Acompañan a él y su familia con oraciones en estos momentos de dolor.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Pedro Leonardo Mulki y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este doloroso momento

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Zulema Mulki, sus hijos Camila, Gimena y Carolina participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos en este difícil momento.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Mi querida amiga te voy a extrañar. Dichosa que ya gozas de la presencia del Señor. Hasta pronto, seguro volveremos a estar juntas. Con mucho amor me despido: Raquel Mulki de Fadel, sus hijos Gerardo, Eugenia y Lorena Fadel. (Salmo 23:6).

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su cuñada Loris N. de Mulki, participa con pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Como Creiste en su Palabra, y en El que le envió, Tienes vida Eterna !! ( Juan 24 ). Rody Segienowicz, su esposa Sylvia Mulki e hijos, participan su partida a la Casa del Padre con pesar.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Pedro Jose Basbús y flia., participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Chini Habra Fernández y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la Fe" 2 Timoteo 4; 7. Mamá querida, decirte hasta pronto, es nuestra convicción porque juntas estaremos nuevamente reunidas con nuestro Padre Celestial. Sos y Seras ejemplo de Fortaleza, Fe y amor. Te amamos. Tus amados hijos Fernando y Lucrecia Mulki, hijos politicos Claudia Vazquez y Miguel Russo, nietos Matias, Lucas, Estefania, Agustin, Antonella, Valentina, Melina y Joaquin, Participan su fallecimiento.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Cara a cara espero Verle mas allá del Cielo Azul. Cara a Cara en plena Gloria, yo veré al Señor Jesus". Liliana de Arcos, Matias y Estefania Mulki y Maria Eugenia Llugdar, participan su fallecimiento.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Nicolás Behm y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. tia de Laura, acompañando a los demás familiares en este doloroso momento.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Personal de Casa Groppa participa con pesar el fallecimiento de la Sra. Ruth, acompañando a sus familiares en este penoso momento.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Tu alma transita en el Cielo con igual esplendor que en la tierra". Estela y Mariano Russo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te come de bendiciones". Mariangel, Ruben, Facu y Valentino Gomez Russo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Pablo, Caro, Fede, Maty y Benjamin Russo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Sacha, Vane y Agostina Saez Russo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Marta Rivas Jordan, sus hijos Santiago, Lourdes, Alejandra y Facundo Mulki, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Jorge Vittar y Muñeca, sus hijos Jorge y Georgina; Alejandro y Cintia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Fernando y Lucky y nietos en tan doloroso trance.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Enrique Chalfoun y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Alejandrina del Carmen Pons Vda. de Vázquez, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOBO, JOSÉ SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Sus padre José y Gricelda, su hijito Dilán y sus hermanos Maru y Gime participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijas Silvia, María Julia y Susana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Gracias Dios, por darme a esta hermosa mujer, como madre, mujer valiente y trabajadora que nunca se rindió, cuantos valores y enseñanzas nos dejaste. Su hija Susana, su hijo político Mariano Caldera, sus nietas Ana, Lourdes y Lujan, su bisnieto Lisandro. Su consuegra Margarita Arambuena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su hija Silvia Leticia Gallardo, sus nietos Mario, Gabriel, Milagros, Santiago, sus nietas políticas Mercedes, Lourdes, sus bisnietos Marcos, Sofía, Ciro y Magdalena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su hermano Rodolfo, su esposa Haidée y sus sobrinos Zuli, Nela, Rodolfo, Matías, María Emilia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su nieto Carlos Gabriel Ramírez, su esposa Lourdes Hoff, sus hijos Ciro y Magdalena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su nieto Mario Eugenio Ramírez, su esposa Mercedes Cinquegrani y sus hijos Marcos y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus sobrinos, Elsa y Pila, Enrique y José y Blanca, sobrinos nietos Luciano, Pablo, Lucila, Facundo, Santiago, Martín y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCCA, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus sobrinos Ramón Lucca y Marisa, Marcela Lucca y José, su sobrino nieto Emanuel Cianferoni Lucca participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAGUNA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. La F.R.S.D.M. acompaña el dolor del piloto y amigo Jorge Daniel Maguna. Ruega oraciones en su memoria.

MAGUNA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Enrique Chalfoun y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MELEÁN, ARIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. "Solo en Dios haya descanso mi alma, de El viene mi salvación". Su tía Yolanda Fernández, primos Candela y Hernán Melean y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su hermana Maria, sobrinos Belen, Matias y Luciano y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Beltrán. Serv. Abraham Gubaira para Caruzo Cia. Arg. de Seguros S. A.

PAZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Agradecemos al Señor por habernos permitido transitar juntas tantas etapas de esta vida y le pedimos por tu eterno descanso". Berta Canlle y flia., y Mercedes Ingratti, despiden con mucho cariño a la amiga Maria Cristina. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Yo soy la resurrección y la vida y todo el que cree en mi no morirá jamas" Personal Docente Jubilados de los Jardines de Infantes de la Municipalidad de La Banda, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor.

PAZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Graciela Martinez y sus hijos Luciana y Matias despedimos con gran dolor a la querida compañera y ex señorita del Jardin de Infantes Municipal Nº 5 Julia Valdivia. Adios Cristi, Bendiciones en tu nuevo camino a la eternidad. Que descanses en paz.

QUETGLAS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/17|. Compañeros de trabajo de su nieta Romina Quetglas: Dr. Raul Santucho, Dr. Carlos Ordoñez Ducca, Dra Roxana Menini, Dra. Carolina Isa Obeyd, Laura, Analia, Walter, José, Norma, Matias B., Valeria, Carolina L., Carolina P., Aldo, Marias J., Paco, Claudia, Andrea, Vanina, Nahir, Luciana, Reina, Franco, Natalia, Samir, Caludio y Sebastian, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

ROLDÁN, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/17|. Hoy el dolor y el vacío me invade ante lo inesperado de tu partida, fuiste una gran persona, llenaste tu vida con grandes virtudes y valores, nos quedo tu ejemplo de capacidad, sacrificio e inteligencia, descansa en paz, junto a tu hijo Gaby, hasta siempre no te olvidaremos. Su hermano Pachi y Muñeca, hijos Analia, Franco, Gastón, Iván, Luis y Valeria.

ROLDÁN, LUIS MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/17|. Sus ex compañeras de Caja Popular, María Luisa Astún de Marañon, Rosa Orieta de Leiva, Olga Chemes de Llinás y Silvia Budán participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Señor por su feliz resurrección.

YAÑEZ DE ARCE, MARÍA PURA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/17|. Sara Arce de Liendo Roca, sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y María Elena participan su fallecimiento y acompañamos a Mary y Mario e hijos con un fuerte abrazo.

YAÑEZ DE ARCE, MARÍA PURA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/17|. Mirta Inés Guadagnoli, Juan Carlos Ferrero y sus hijos, Carlos Eugenio, Pablo y Adolfo junto a sus respectivas familias, acompañan en este doloroso momento, a Mari y a Mario y demás deudos, rogando al Altísimo, paz y resignación, ante irremediable pérdida.

YAÑEZ DE ARCE, MARÍA PURA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/17|. Marquesa Adriana Zurita de González acompaña en el dolor a Mary y Mario por la partida terrenal de la mamá, que el Señor la recoja en su gloria

YAÑEZ DE ARCE, MARÍA PURA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/17|. Lilia Araujo de Garay, sus hijos Lilia, Raúl, Dina, Alejandro, Guillermo y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la estimada Señora, abuela de Lourdes, y elevan oraciones por el descanso de su alma y cristiana resignación de su flia,

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Tu recuerdo llena nuestros corazones de alegría por tan lindos momentos vividos a tu lado y será siempre la luz que ilumina nuestras vidas. Te amamos. Tu hija Carla Rodríguez, tu hermana lidia Aguirre, invitan a la misa en la parroquia San José de Belgrano, a las 20.30 hs con motivo de cumplirse 7 meses de su partida a la Casa al Reino de Dios.

CURA, CARLOS ANTONIO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/12|. "Es difícil escribir en lineas lo que se siente, porque grande es la nostalgia que sentimos por no tenerte a nuestro lado. Sabemos que estás en un lugar mejor y aunque sigues tan vivo, te enviamos hasta el cielo este mensaje deseándote un... Feliz Cumpleaños". Su esposa Nora Bravo Gómez e hijos. Siempre te recordamos con mucho amor.

FERNÁNDEZ, MIGUEL ANTONIO (Gallito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/14|. Querido hijo , hacen 3 años que te fuiste, me parece mentira, todos los días de mi vida, tu recuerdo esta junto a mí. Solo me consuela el pensar que estás junto a papi y junto a tu hermana Liza ella que tanto te cuidó y lloró hoy está junto a vos y tu papá. El Señor se la llevó de pronto dejándonos ciegos de dolor y asombro pero se que desde el cielo tres estrellitas nos cuidan y acompañan en la noche de navidad, ruego al Señor y a la Virgen los tenga en la gloria y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Su esposa, hijitos y familia, invitan a la misa que se realizara en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs.

FIGUEROA, SANTIAGO JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. Querido y amado padre hoy se cumplen dos meses de tu partida y a los cielos y sos nuestro ángel más preciado y celestial. Todos los días te recordamos a pesar que no te podemos ver sabemos que estas presente, tratando de que el dolor y tiempo sane nuestro corazón. Te extrañamos cada día, cada instante, cada noche, vos eras el centro de nuestro universo, vos eras el sol de nuestras vidas, padre querida, padre amado, solo tú sabes lo que significa para nosotros. siempre te recordamos cada día, cada instante, cada noche!!. Te quiero papi. Tu hija Silvia y tu nieto Ramiro, la familia Figueroa invita a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

JIMÉNEZ DE RUIZ LÓPEZ, MARÍA M. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/15|. Ya dos años de tu partida sigues en nuestros corazones. hijo, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica. Se ruegan oraciones por su descanso eterno.

LUNA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Hermanos y compañeros de trabajo y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Te recordamos con nostalgia, pero sabemos que cuando partiste Dios te recibió en tus brazos y ahora tenemos un ángel en cielo que nos está cuidando, estarás entre nosotros para siempre hasta que algún día nos encontraremos en el Reino Celestial. Te amamos que Dios te tenga en su santa gloria. Amén. Sus padres, hermanos, sobrina, su novio y cuñados invitan a la misa que se realizara hoy a las 21 hs en la parroquia Espíritu Santo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. "No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí, estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada dia, en la estrellas que brillan de noche sotre tu hogar, en la sonrisa de mis hijos, en la mirada de mi madre, en los pájaros que cantan en tu ventana. Por eso no te acerques a mi tumba sollozando no estoy ahí. Estoy en tu recuerdo y en tu corazón". Unámonos e en oración por el descanso eterno de Maria Florencia quien entregó su alma al Señor el 11 de diciembre. Hoy al cumplirse 9 días se oficiará la misa en la Parroquia Santa Rita a las 20. Su Madre, hijos y hermanos.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. El viento trae nostalgias y mi alma brota de tristeza. Salen de mis ojos lágrimas, cuando pienso en tu ausencia. Quedó en mi memoria impregnada aquella risa de tu cara, Me entregabas tu corazón las veces que te abrazaba y cada noche la nostalgia y a solas me pongo a pensar y se em escapan unas lagrimas. Su hermano Luis Marcelo Sabalza invita a la misa al cumplirse 9 dias de su fallecimiento hoy a las 20 en la Parroquia Santa Rita.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanzas. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté. Siempre mi presencia se hará sentir, seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros, seré un dulce recuerdo que asista a sus memorias, seré una página bonita de su historia. Perdon a todos, tomé unicamente de los trenes anteriores y se me olvidó decirles. No he muerto solo me fui antes. Su hermana Sabalza Ana Cecilia, sobrinos Emiliano, Mauro, Mario y alma Cecilia invita a la misa con mitovo de cumplirse el noveno dias de su fallecimiento hoy a las 20 en la Parroquia Santa Rita.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su esposo Andrés, sus hijos Gustavo, René, Eduardo, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Fco de Aguirre Nº 256 (Bº Villa Unión - L.B.) y sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Misericordia.

ARGAÑARAZ, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su esposo Andrés Urdiales, sus hijos Rene, Eduardo, Gustavo, hijas políticas Ema, Claudia, Vivi, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 09 hs.en el cementerio La Misericordia. COBERTURA NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

ARGAÑARAZ, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima Ñata y sobrinas Claudia, participan con profundo dolor tu fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Alcia: Eras mi prima, pero desde chico te llame tía Coyo. Descansa en paz tía querida! Dante Juarez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRACAMONTE, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus hijos Claudia, Estella, José, Leonardo, Alejandra, Milton, h/pol, Mariano, Andrea, Juan, nietos y demás fliares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16.30 hs en el cemet. La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 532 (L.B) s/v. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MAIDANA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su hijo Víctor Hugo Sayago, h/pol, Nélida y Cesar, nietos Matías, Pamela, Facundo y demás fliares participan su fallec,. Sus restos serán inhumados en cemet. Jardín del Sol hs 9. Casa de duelo Belgrano 532 (S/v). Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MAIDANA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrino Joaquín "Negro" Ledesma, su esposa Elsa M. Farías, sus hijos Anahi y Enzo Ledesma Farias y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMEIDA, LIDIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Sus hijos Ariel, Walter, José, Luisina, Daniela, Rosa y Nico, h.pol Nietos Bisnietos y demás familiares, sus restos fueros inhumados ayer en el Cementerio de Garza. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

BARRAZA, ARGENTINA VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Sus hijos Rubén, Víctor, Graciela, hijos pol, Nancy, Adriana y Carlos, nietos Sergio, William, Karen, Ani, Yesi, Iván, Carolina, Irma, Carmen, Estela, Carlos, Gina, Miguel, hnos pol sobrinos y demás fliares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Los Quiroga. Caruso Cia. Arg. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

BERNAT, ROGER ABELARDO (Avico) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/17|. Sus amigos hijos de Abdo Julián y Susana Sialle participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Martha Ibarra su compañera de la vida en estos difíciles momentos y hacen llegar sus sinceras condolencias a sus hermanos, hijos y demás familiares.

MERCADO, NÉSTOR ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su Esposa Hide, sus hijos Ethel, Gonzalo, Maria y Nelson h.pol Tamara, sus nietos Ignacio, Thiago y Pia, sus hermanos Graciela, Mirta y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el Cementerio de Frias cob CARUSO C.I.A DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162. TEL. 4219787.

ROJAS, LIDIFONSA (Achucha) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Perdimos una prima ejemplar derrama tus bendiciones y descansa en paz en los brazos de Dios. Sus primos Amia, Chicho, Alicia y sus respectivas familias participan con dolor su desaparición física.

ROJAS, LIDIFONSA (Achucha) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Que el señor la ponga en el lugar mas lleno de luz. Sus sobrinos Rosa, Isauro, Elva y Santos con sus respectivas familias participan de su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, LIDIFONSA (Achucha) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Que dolor profundo nos dejó tu partida, desde el cielo ayudanos ya que eras una hermana maravillosa. Que brille siempre para ti la luz que no tiene fin, sus hermanas Mady, Tanchy, y sus respectivas familias participan de su fallecimiento.

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus hijos Beto, Cacho, Chuchi y Mosito, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Tintina. a hs 10. Casa de duelo Bº Fonavi (Tintina).

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus hijos e hijos políticos: Silvia, Porota, Nini y Pocho participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cement. de Tintina.

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus nietos y bisnietos: Carli, Chene, Yaneth, Marita, Valeria, Pucho, Carla y Barbarita participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Señor ya está ante tus puertas permitele el ingreso a tu Reino". Sus nietos Yiyo, Vale, Carly, Chene, Yanet, bisnietas Sofia, Delfina, Barbara y Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. Sus restos seran sepultados hoy a loas 10 en el cementerio de la Ciudad de Tintina.

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Sus sobrinos Liliana, Pincho, Cecilia y Silvana Saad participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Norma Gallo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Juan Coria y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Dr. Mario Cantoni y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Sus hijos Beto y Cacho, h. pol. Silvia, Porota y Niní, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio de la Ciudad de Tintina.

SALTO, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Guadalupe Gerez y Claudio Repolles, participan el fallecimiento de su abuela y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio de la Ciudad de Tintina.

YMBLAT. ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Su esposa María Ledesma, sus hijos Juan Pedro, hermano Juan Roberto, Marta Beatriz, sus sobrinos Juan Ramón, María Carolina, Daniela y demás familiares serán inhumados 10 hs cemet. La Esperanza. Casa de duelo Adeodato Herrera y Mailín. S/V. EMPRESA SANTIAGO.

YMBLAT. ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Las partidas inesperadas son doblemente dolorosas". Comunidad Educativa del colegio Jorge W.Abalos de las ciudad de Los Telares participa con profundo dolor en el fallecimiento del ex docente de esta casa de estudios Prof. Antonio Ymblat. Se ruega una oración en su memoria. Los Telares.

YMBLAT. ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. "Nos fuimos lejos y usted logró regresar a nuestro amado pueblo. Dios le de el descanso eterno Profe Ymblat". Participa con profundo pesar su partida. Profesora Lorena Pax y Flia. Elevan una oración en su memoria.