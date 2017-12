“Ganarán entre 4 y 6% más que con la Ley de Movilidad”

20/12/2017 -

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que con el cambio de fórmula para calcular los haberes previsionales, los jubilados y pensionados lograrán un "aumento de entre 4 y 6 puntos reales" en sus ingresos a lo largo de 2018, en comparación con este año.

Además, el ministro garantizó que el régimen previsional "va a seguir siendo 100% público".

El funcionario admitió que "no tenemos un cálculo fiscal (por aplicar la fórmula que pretende el Gobierno) de porque sería hacer un cálculo contra un contrafáctico que no tiene número, que es el impacto de la fórmula actual sobre los pagos del año próximo, que todavía no están determinados".

No obstante, Dujovne explicó que en el proyecto de Presupuesto Nacional para 2018 " estimamos un aumento del 22% en las partidas de jubilaciones y pensiones con respecto a 2017".

"Entonces, pensamos que con la fórmula vamos a estar en ese número. Y eso genera este aumento de entre 4 y 6 puntos reales en 2018 respecto a 2017", resaltó el jefe del Palacio de Hacienda.

Dujovne justificó el cambio de cálculo para determinar los haberes previsionales al sostener que "había que modificarlo porque es una mala fórmula, que fue generada en 2009 cuando la Argentina mentía con sus cifras de inflación".

"Y como mentía creó una fórmula muy rara, que funciona mal, que en los años buenos genera aumentos pero genera caídas en los años malos", añadió.

A su criterio, la nueva fórmula -que se calculará con una combinación del 70% de la inflación y 30% del aumento salarial de los trabajadores registrados- "va a funcionar mejor y va a dar previsibilidad al sistema previsional".