La diputada Claudia de Zamora votó en contra de la iniciativa oficial

Fotos MENSAJE. La diputada nacional Claudia de Zamora justificó su voto prestando atención a los reclamos de la gente y defendió a los jubilados.

20/12/2017 -

Alrededor de las 4.45 de la madrugada de ayer, la diputada nacional por Santiago del Estero, Claudia Ledesma de Zamora, tomó la palabra en el recinto y votó en contra de la reforma previsional.

"Es mi primera vez en este recinto, representando a todos los santiagueños. Pero hasta hace algunos días fui gobernadora de mi provincia, y desde esa función me tocó trabajar de forma respetuosa con el Gobierno nacional. Como todos saben, formo parte de un proyecto político provincial que no pertenece al oficialismo, pero trabajamos con la absoluta convicción de ayudar siempre porque no queremos que al Gobierno le vaya mal", expresó la ex mandataria santiagueña.

En su discurso, la diputada nacional pidió permiso para leer el mensaje enviado por los sacerdotes de nuestra provincia a los legisladores y resaltó las palabras del papa Francisco: "Un pueblo que no respeta a sus abuelos, es un pueblo sin memoria y por lo tanto, sin futuro".

Al finalizar justificó su voto en el recinto, señalando: "Estos conceptos simples y contundentes, que son los que guían mi vida, son para mí el fundamento suficiente para que mi voto sea negativo".

Su mensaje en el recinto fue compartida en las redes sociales por miles de santiagueños. La sesión en Diputados con el debate de la norma que promueve un cambio en la fórmula para calcular la movilidad jubilatoria duró casi 12 horas y terminó con 127 votos afirmativos, 117 negativos y 2 abstenciones.