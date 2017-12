Fotos Cómo quedará mes a mes la jubilación mínima con la nueva ley

20/12/2017 -

El Gobierno se preocupó por mostrar que los jubilados que cobran la mínima de $ 7.246 e hicieron sus aportes sin moratoria y los beneficiaros de la AUH (que también se rigen por la fórmula de movilidad) no perderán plata con los cambios. El cálculo está hecho hasta agosto, es decir, el tramo más polémico por el "empalme" que implicaba un desfasaje entre ambas fórmulas y es lo que viene a compensar en parte el bono. Además del bono, una modificación que compensa la pérdida inicial por el cambio de fórmula, es que la nueva ley garantiza el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil para los que cobran la mínima y aportaron 30 años. Es decir, ya en enero tendrán un aumento que no tienen con la ley actual. Esta diferencia de 543 pesos -y por eso vale volver al principio- casi no había sido difundida por los oficialistas antes de la sesión del jueves. En julio, por una nueva actualización del SMVM hay otro aumento extra para este grupo. Así, entre ese plus de enero, más el bono de 750, la jubilados de la mínima "sin moratoria" terminarían con 47 pesos arriba. Son cerca de 1,5 millón de beneficiarios. También quedarían empatados, en este caso gracias a un bono compensatorio de 400 pesos, las casi 4 millones de chicos que recibe la AUH. En cambio, sí se verán afectados por el cambio de fórmula quienes cobren más de 10.000 de haber previsional o quienes cobren la mínima pero se hayan jubilado con moratoria, es decir sin los 30 años de aporte. Según el Gobierno, ganarán menos que con la ley anterior, en diferentes porcentajes, pero siempre por encima de la inflación. Este es el resumen que hizo circular el Gobierno para defender su proyecto: SOBRE EL BONO COMPENSATORIO • Van a recibir el bono compensatorio 10 millones de personas. • Lo va a recibir el 72% de los jubilados (4,9 millones de un total de 6,8 millones). Son los que con el ajuste de marzo 2018 perciban un haber de hasta 10.000 pesos mensuales. • Lo reciben asimismo el 100% de los niños cubiertos por la AUH, que son casi 4 millones. • De estas poblaciones se considera a los jubilados de la mínima que hicieron todos sus aportes y los niños vulnerables son dos grupos que requieren una atención prioritaria. • También lo reciben el 100% de los que cuentan con una pensión por discapacidad, que representan cerca de 1.100.000 personas, y las Pensiones No contributivas a la Vejez y al Adulto Mayor, que son algo menos de 70.000 personas. • En todos los casos se trata de un pago por única vez a ser abonado en marzo de 2018.