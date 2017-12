Scrimini, y su bicampeonato

Fotos NIVEL. Luis Scrimini se mostró contento por un nuevo título.

20/12/2017 -

El experimentado piloto bandeño, Luis Scrimini pegó el grito de campeón el fin de semana en la ciudad de Fernández, en oportunidad de ganar la última fecha del Campeonato Santiagueño de Motocross y Cuatriciclo en la categoría MX3 B.

El bandeño, quien se adueñó también del torneo Apertura, demostró su calidad conductiva en el circuito fernandense, para ganar en su categoría en gran forma y ganar el Clausura de la presente temporada. "Estoy feliz por lograr dos títulos en el año en un certamen peleado y con muchos corredores de renombre. No fue fácil porque uno a veces no dispone de mucho tiempo para la preparación, pero bueno, hicimos bien los deberes. Quiero agradecer a todos lo que me apoyaron, a la familia. Vamos a ver si para el 2018 puedo conseguir más apoyo para intentar hacer alguna fecha nacional", contó.