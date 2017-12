La NBA Santiagueña hará disputar cinco encuentros

20/12/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos de los torneos que organiza la NBA Santiagueña.

Por el Torneo Miguel Cortijo para mayores de 45 años se enfrentarán: en Huracán, Ingenieros vs. Defensores del Sud (Gerez y Cheín); Defensores de 45 vs. Huaico Hondo (Regatuso e Ibáñez); en Villa Mercedes, Don Bosco vs. Veteranos de Nicolás Avellaneda (Nieva y Paz).

Por el Torneo de Primera se jugarán dos partidos: en Polideportivo Nº 2, Los Flores vs. Don Bosco (Jorge y Chejolán); en Coronel Suárez, Coronel Suárez vs. CyAC (Ruiz y Campos).