Olímpico quiere cerrar el año con una victoria

20/12/2017 -

Olímpico se presentará esta noche en el estadio Vicente Rosales, donde enfrentará a La Unión de Formosa, en busca de una victoria que le permita cerrar el año con una sonrisa.

El equipo bandeño intentará volver a la senda del triunfo, tras la derrota sufrida ante Quilmes (90 a 80), en el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad de Mar del Plata.

El partido es clave para "no perder el tren de los de arriba", de acuerdo con las declaraciones de Maxi Stanic a EL LIBERAL. "Nuestra intención es ser protagonistas. Tenemos que pensar en comenzar desde La Unión de Formosa, ganando en casa y yéndonos a Navidad pensando en mejorar todo lo que hicimos", explicó el capitán.

La afición santiagueña tendrá además la posibilidad de ver en acción a Michael Fraser, quien ya jugó dos partidos (ante Peñarol y Quilmes) en calidad de visitante y esta noche debutará en el estadio Vicente Rosales.

El pívot estadounidense demostró ser un jugador más confiable que Kimani Ffriend, quien pasó sin pena ni gloria por el club, y se sumará a la rotación hasta que se produzca el retorno del taponador Justin Williams.

Enfrente estará La Unión, que viene de perder en su último juego ante Salta Basket (86 a 80), pero es un rival de cuidado para cualquiera porque tiene un plantel de jerarquía, con varios jugadores con pasado en Quimsa.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá además los siguientes enfrentamientos: desde las 21, Atenas de Córdoba vs. San Lorenzo de Almagro (por TyC Sports) y Weber Bahía vs. San Martín de Corrientes; 21.30, Comunicaciones de Mercedes vs. Regatas Corrientes.