Pratto y su guiño a River: "Me seduce"

Fotos ¿CERCA? Lucas Pratto es la obsesión de Marcelo Gallardo. Y el delantero de San Pablo de Brasil declaró sentirse seducido por el interés de River Plate.

20/12/2017 -

El delantero Lucas Pratto, uno de los refuerzos principales que pidió el técnico de River, Marcelo Gallardo, y por quien el club ofrecería unos 10 millones de dólares a San Pablo de Brasil, admitió que lo "seduce" que el "Millonario" lo quiera contratar.

Pratto aseguró que lo "seduce" volver al fútbol argentino en River, aunque confirmó que los dirigentes aún no se comunicaron con su representante. "Si River me quiere, tiene que negociar con San Pablo", expresó el "Oso" Pratto en declaraciones a TNT Sports.

"Será cuestión de que llamen a San Pablo y negocien. Yo respeto mucho al club, no puedo decir que me quiero ir, pero obviamente me seduce que River me quiera contratar. Ya es una cuestión de los clubes y no mía", manifestó Pratto.

El goleador platense, de 29 años, reforzó la idea de su regreso por cuestiones familiares. "En Argentina tengo a mi familia y a mi hija, cada vez que vengo no quiere que me vaya", admitió. Además, aclaró que en nuestro país "estoy más identificado con Vélez que con Boca", por su pasado en los clubes xeneize (2009) y de Liniers (jugó del 2012 al 2014). "En Boca tenía arriba a Palermo y atrás venía Boselli. Para los chicos que veníamos de abajo era muy difícil llegar a Primera porque estaban los mejores", recordó.

"No estoy identificado con Boca, más allá de que allí hice Inferiores. Me marcaron mucho los tres años que estuve en Vélez, hay un cariño mutuo con la gente y mantengo diálogo con los chicos que estaban ahí. Siempre que nos juntamos recordamos los buenos momentos", contó.

Por último, Pratto explicó que en el mundo "se ve más el fútbol argentino que el brasilero. Yo tengo la esperanza de tener otra oportunidad en la Selección".

Pratto es una vieja debilidad de Gallardo, quien ayer se reunió con Rodolfo D’Onofrio, el reelecto presidente de River, y el manager Enzo Francescoli. Hace un par de años atrás, el "Muñeco" intentó incorporar a Pratto a su plantel y River ofreció por entonces cinco millones, pero Vélez obligaba a pagar la cláusula de salida y el pase no se dio. Esta vez, la dirigencia "millonaria" estaría dispuesta a poner el doble de dinero, por pedido del DT. Gallardo, además de Pratto, pidió al también delantero Silvio Romero, a los volantes Lucas Zelarayán y Damián Musto, y al arquero Franco Armani. Después de que el domingo último D’Onofrio ganara las elecciones de River por amplio margen, Gallardo dio la lista de nombres para fortalecer al plantel que logró la Copa Argentina para terminar el año con una sonrisa pese a quedar eliminado en semifinales de Copa Libertadores ante Lanús.

Si lo de Pratto no se arregla, la tercera opción como delantero es Lucas Barrios, surgido en Argentinos Juniors y actualmente en Gremio de Porto Alegre, el campeón de la Copa Libertadores 2017.

La lista de posibles incorporaciones también contemplan a Zelarayán, ex Belgrano de Córdoba, con presente en Tigres de México, y Damián Musto, ex Rosario Central, quien juega en Tijuana de México.

El arquero Augusto Batalla no realizará la próxima pretemporada porque será cedido a préstamo a un equipo del fútbol argentino. En ese caso, Gallardo volvió a pedir por Franco Armani, quien ataja en Atlético Medellín de Colombia.

En el pasado mercado de pases, River contrató a Ignacio Scocco, Enzo Pérez, Germán Lux, Javier Pinola, el colombiano Rafael Santos Borré y los uruguayos Nicolás De La Cruz y Marcelo Saracchi.