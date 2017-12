Advierten sobre el peligro que representa el uso de pirotecnia

Fotos PREVENCIÓN. Piden que los adultos eviten la manipulación de pirotecnia por parte de los niños.

A días de los festejos de Navidad y Año Nuevo, la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil (Saoi) alertó a la comunidad sobre los peligros de la pirotecnia en los niños.

Advirtió que el uso de la pirotecnia provoca lesiones que muchas veces son irreversibles. Por eso resulta necesario extremar las precauciones y no subestimar los riesgos. La vida de un niño puede cambiar de un momento a otro al quedar ciego por utilizar juegos pirotécnicos.

Las quemaduras y demás lesiones en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pueden prevenirse alejando a los niños de todo lo que sea la manipulación de pirotecnia, ya sea una simple cañita o fuegos artificiales, explicaron.

Asimismo destacaron que "los heridos no necesariamente manejan los explosivos. De hecho, casi la mitad de las personas lesionadas por fuegos artificiales son espectadores, de acuerdo con un estudio internacional. Según la Academia Americana de Oftalmología, los niños son víctimas frecuentes: 30 por ciento de quienes sufren lesiones por fuegos artificiales durante las festividades se encuentran entre los 15 años de edad o menos".

Debido a la alta temperatura que alcanzan los elementos de pirotecnia, los fuegos artificiales no deben considerarse como juguetes, sino como dispositivos que pueden causar quemaduras de tercer grado.

La población debe estar alerta y tomar precauciones para evitar un riesgo de lesiones graves en los ojos.

Qué hacer ante la lesión

Finalmente desde la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil indicaron que cuando ocurre una lesión ocular causada por fuegos artificiales hay que buscar atención médica inmediata; no frotarse ni enjuagarse los ojos; no aplicar presión; no retirar los objetos que están atrapados en el ojo; no aplicar pomadas ni tomar medicamentos para el dolor como la aspirina o el ibuprofeno.

Ante esto, coinciden en que la mejor medida de prevención de este tipo de accidentes es la no utilización de productos pirotécnicos.