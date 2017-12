Solicitarán hoy la prisión preventiva de la ex esposa de "Pei" Ibáñez

20/12/2017 -

El fiscal Ramón Alfonzo Requerirá hoy la prisión preventiva de María de los Ángeles Lescano, homicida de Jorge "Pei" Ibáñez.

La tragedia estalló el 12 de noviembre en el Bº Tradición, mientras ambos se encontraban en la casa de los padres de la mujer.

Ayer, en la reconstrucción, la mujer habría indicado que el crimen se dio a las 8.30.

"Él entró a la casa. Me llevó a una pieza. Quería tener sexo por última vez. Dije no. Sacó un cuchillo y me apuntó". Ahondó: "Como pude, le agarré el cuchillo, giré la mano y se terminó clavando en el corazón".

Con todos esos elementos, la defensa hoy (en audiencia) pedirá que se la acuse "por homicidio en legítima defensa".

Por el contrario, la Fiscalía irá por "un homicidio calificado agravado por el vínculo", reprimido con una pena de prisión perpetua.

También se develará su lugar de detención, ya que la defensa quiere que se la "mude" de La Banda a la Capital.