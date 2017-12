Cambió de compañero en tres ocasiones

Fotos Con Gonzalo Gerber logró el título de bicampeona del Bailando.

20/12/2017 -

Es destacable el trabajo que realizó Flor Vigna. Esa dedicación, constancia y convicción de que sería la ganadora quedó demostrado en su técnica de baile. En la edición 2017 no sólo ratificó lo que ya había demostrado en la del 2016, donde también obtuvo el campeonato, sino que se dio la particularidad de que cambió de compañero de baile en tres oportunidades. Primero, Pedro Alfonso; luego, Agustín Casanova y, finalmente, Gonzalo Gerber, con quien alcanzó la cima.

Cuando habló con Clarín, se refirió a este hecho en particular. "¿Eso fue lo más complicado?", consultó Comisso acerca de los permanentes cambios de bailarines.

"Sí, por distintos motivos fui cambiando de compañero. Pedro se fue a hacer Las Estrellas (tira televisiva que se emite por El Trece); Agustín renunció por cuestiones personales y después, en el último mes y pico, llegó Gonzalo", respondió Flor.

Añadió: "En un momento me dio mucha incertidumbre y tenía miedo de no poder hacerlo. Sobre todo, por no poder cumplir con el sueño, que es el de chicos del club Independiente Piquete, Jujuy, divinos que me bancaron y que querían terminar una cancha de fútbol, con sus vestuarios, su alambrado olímpico y su pista de carrera".

Qué escribió en su cuenta de Instagram

"Gracias me queda chico. Me llegan mensajes hermosos de nuestro sueño de Jujuy, muy agradecidos con todos ustedes por lograr los recursos para hacer de "El Piquete" un lugar mejor. Gracias por demostrarme que se puede vivir de lo que uno ama, que uno puede crecer sin tirar abajo al otro, que el esforzarse y visualizar lo que uno desea funciona! Gracias por hacerme tan feliz", escribió Vigna en la red social de Instagram.