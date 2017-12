Entraron a robar a una rotisería y se quejaron de la comida

Hoy 16:28 -

Un insólito hecho sucedió en Córdoba: Ladrones entraron a una rotisería, cocinaron, se prepararon sangría y dejaron una nota quejándose de la comida.

"Hey loko. Pesimo la panada y ambugesa de 10. Dedicate hotracosa gei. Ades 10. La pizza no sé, fijate man, 5-5. Muy rica la sangría", decía la nota que encontró el dueño del local de comidas.

"Entraron a robar, se llevaron todo y, cuando se estaban por ir, prendieron el horno, pusieron pizzas y empanadas a cocinar, prepararon sangría, hicieron una fogata en el depósito, no sé si para quemar el negocio o quemar evidencias... Y después de que terminaron de comer y tomar me dejaron esta carta de amor", contó el propietario de la rotiseria al diario La Voz.

"Los policías me prohibieron que abriera el negocio y que tocara las cosas de los ladrones porque supuestamente iba a venir la Policia Judicial. Incluso, me dijeron que podían meterme preso por entorpecer la investigación...Al final, la Policía Judicial no vino nunca", expresó el dueño del local.

Un insólito hecho sucedió en Córdoba: Ladrones entraron a una rotisería, cocinaron, se prepararon sangría y dejaron una nota quejándose de la comida.



"Hey loko. Pesimo la panada y ambugesa de 10. Dedicate hotracosa gei. Ades 10. La pizza no sé, fijate man, 5-5. Muy rica la sangría", decía la nota que encontró el dueño del local de comidas.



"Entraron a robar, se llevaron todo y, cuando se estaban por ir, prendieron el horno, pusieron pizzas y empanadas a cocinar, prepararon sangría, hicieron una fogata en el depósito, no sé si para quemar el negocio o quemar evidencias... Y después de que terminaron de comer y tomar me dejaron esta carta de amor", contó el propietario de la rotiseria al diario La Voz.



"Los policías me prohibieron que abriera el negocio y que tocara las cosas de los ladrones porque supuestamente iba a venir la Policia Judicial. Incluso, me dijeron que podían meterme preso por entorpecer la investigación...Al final, la Policía Judicial no vino nunca", expresó el dueño del local.