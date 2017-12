Fue por una liposucción y le amputaron una pierna

20/12/2017 -

Este miércoles se conoció la historia de una mujer que, como regalo de cumpleaños, había decidido operarse para "verse mejor". Sin embargo, todo salió mal y terminó en coma por diez días además de sufrir la amputación de una de sus piernas. Por esta razón, demandará al cirujano que la operó en una clínica privada del barrio porteño de Colegiales.

La mujer, identificada como Mariela Ayala de 31 años, contó: "el único recuerdo que tengo es que cuando me desperté un 4 de julio, tenía un espacio vacío. Me agarró un ataque y llamé a las enfermeras desesperada, no podía creer que me faltaba media pierna".

La joven, que reside en el partido de Quilmes, dijo que la intervención original era para remover grasa del abdomen y transferirla a los glúteos. Sin embargo, a las 48 horas de la misma, comenzó a sentirse mal con mucha fiebre y un intenso dolor en la zona lumbar.

Como el malestar no desaparecía, decidió ir de urgencia a la guardia del Hospital Churruca. En el nosocomio, por la enorme infección que sufría su cuerpo, los médicos no tuvieron otra opción que amputarle la pierna desde la altura de la tibia.

En su denuncia, Ayala dijo haber elegido al doctor Juan Carlos Calvo de Alba ya que era el único disponible para operarla rápido. "Tuve la entrevista en su consultorio privado, pero la liposucción fue en el Instituto Quirúrgico Láser. Aunque me hizo hacer análisis de sangre y un electrocardiograma un día antes, a los pocos días se me hincharon las piernas", recordó.

Cuando ingresó al hospital tras el malestar pos operación, el panorama era desolador. "No había posibilidad de vida, les dijeron a mis padres que me despidieran porque no pasaba la noche, hasta que encontraron un medicamento que alivió la infección", concluyó.