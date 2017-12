Nuevo reto viral: Encontrá al oso entre los ciervos

Hoy 17:48 -

Una nueva ilusión óptica se convirtió en un reto viral en las redes sociales: Encontrá el oso entre los ciervos.

La imagen corresponde al ilustrador Gergely Dudás, quien fue el encargado de compartir su dibujo en su perfil de Twitter y rápidamente fue compartido entre los usuarios de esa red social.

Happy Holidays!

Can you spot BEAR among the deer?

You can meet Bear and his friends in my new book, Bear's Merry Book of Hidden Things, available at: https://t.co/GqxLEcA5Ka

Original picture: https://t.co/J3Uh5SaMpv

Solution: https://t.co/dC1637zXZM pic.twitter.com/t4tinoYBk4