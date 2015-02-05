CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Diciembre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

23/12/2017 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. MI POBRE

ANGELITO 5

14.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 NICK JR.

18.00 LOS SIMPSONS

18.30 CINE. DR. DOLITTLE V

20.00 CINE. EL MISTERIO DE

LA FELICIDAD

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

00.45 DIENTE 2017

01.30 CIERRE DE

TRANSMISION


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 NOCHE DE GLORIA


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 SÓLO AMIGOS

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA


CANAL 13

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

11.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA

VS. LA UNIÓN FSA

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SGO

14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 BÁSQUET CAPITALINA

22.00 RECORDANDO

23.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES

VS. RED STAR - JUEGO

3 (F)


CANAL 4

14.00 PUERTO PESCA

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

05.38 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE

NAVIDAD

07.22 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.35 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA

ATLÁNTIDA

08.53 VACAS VAQUERAS

10.14 LOCOS POR LAS NUECES

11.52 ESCUCHA TU DESTINO

14.06 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

15.54 MAMÁ POR ENCARGO

17.45 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

19.39 ENAMORÁNDOME DE MI EX

22.00 DOS LOCAS EN FUGA

23.41 SIN ESCAPE

TCM

08.08 LA NIÑERA

08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

09.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.16 LA NIÑERA

10.42 LA NIÑERA

11.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.58 ALTA FIDELIDAD

14.01 CALLES DE FUEGO

15.44 HAIRSPRAY

17.51 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

19.34 CORAZÓN DE CABALLERO

22.00 SELENA

TNT

06.37 LOS ANGELES DE CHARLIE

08.27 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

10.42 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA LEYENDA

12.23 RATATOUILLE

14.24 DINOSAURIO

15.50 MONSTERS UNIVERSITY

17.50 LA MONTAÑA EMBRUJADA

19.53 EL SUPERAGENTE 86

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA

23.56 RIESGO TOTAL

01.46 OUIJA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 CHICAGO FIRE

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

12.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

13.00 METEGOL

15.00 HOP. REBELDE SIN PASCUA

16.55 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

18.55 LOS PITUFOS

21.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

23.00 SHREK TERCERO

24.55 MEGAMENTE

02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

03.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

04.40 IT TAKES A KILLER

05.10 LUCIFER

STUDIO UNIVERSAL

09.30 EL ÁRBOL EN EL TECHO

11.20 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD

12.20 UNA NAVIDAD DE CENICIENTA

14.10 NAVIDAD EN LA POSADA

16.05 UN SUEÑO DE NAVIDAD

18.00 LA PARADA DE NAVIDAD

20.00 NOVIA DE NAVIDAD

21.55 LA NUEVA MAMÁ NOEL

23.45 NOVIA DE NAVIDAD

01.40 FULLSCREEN

02.10 DOCE DÍAS DE NAVIDAD


A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34 Y SAN MARTÍN.

BELTRÁN)

* SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS 22,

PRESENTACIÓN DE DJS. NO SE COBRA

DERECHO DE ESPECTÁCULO.

* LUNES 25, A PARTIR DE LAS 22,

PRESENTACIÓN DE DJS. NO SE COBRA

DERECHO DE ESPECTÁCULO.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS

23: LA NOCHE DE FRÍAS,

BELCO QUIROGA, ARIEL SOYE Y

EDUARDO RAMÍREZ (EL PRÍNCIPE

DEL BANDONEÓN)

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+JUEVES 28, A LAS 21.30, “LA NOCHE

DE LOS BAJOS”, EN UN HOMENAJE

AL PELADO SANTILLÁN,

CON EL MONO BANEGAS, CONEJO

SARQUÍZ, MELLI RUIZ, MARCHELO

GÓMEZ, SANTILLÁNJIMÉNEZ-

SANTILLÁN, CARLOS SANDOBAL-

LEYLA NASSIF, PABLO SANTILLÁN,

DIEGO GALLARDO, DANGERO

PONCE-EZEQUIEL WOTTITZ,

PANCHO ZAMUDIO, DIEGO BARLA,

DANIEL SORROCHE, EMMANUEL

VIEYRA, NEGRO ACEVEDO, LUCÍA

SAMIENTO Y JUAMPI DÍAZ.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 30, A LAS 22, RECITAL

DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS.

HORACIO CELEBRARÁ

SU CUMPLEAÑOS.

CLUB OLD LIONS

(COSTANERA)

+JUEVES 4,EN EL 47º FESTIVAL DE

LA CHACARERA, RALY BARRINUEVO,

TANTA, ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO

OTINETTI, ENTRE OTROS.

+VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL

DE LA CHACARERA, NÉSTOR

GARNICA, EL VISLUMBRA DEL

ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL,

ENRIQUE MARQUETTI,

ENTRE OTROS.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII

(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS) 23/12 - 14:30 (Cast) 18:00

(Cast) 21:00 (Subt) 00:00 (Subt)

24-25/12 - CERRADO

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP) 23/12 - 14:10 (Cast)

16:20 (Cast) 18:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D): TERROR (ATP)

23/12- 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)

00:50 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP) 23/12 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)

18:15 (Cast)

LA NAVIDAD DE LAS MADRES

REBELDES (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

23-26-27/12 - 20:15 (Cast)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

23/12- 22:30 (Cast) 00:50 (Cast)

THE DISASTER ARTIST

(2D): DRAMA, COMEDIA (+ 13

AÑOS) 23/12 -14:30 (Subt) 17:30

(Subt) 19:45 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D): COMIC, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS) 23/12- 22:00 (Cast)

00:30 (Cast)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS) 23/12 - 15:00 (Cast) 18:30

(Cast) 21:30 (Subt) 00:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS

LOS DÍAS)

24/25 cerrado

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS

DÍAS)

24/25 cerrado

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS

DÍAS) 24/25 cerrado

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10 -

23:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 16:40 - 19:40 -

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

24/25 cerrado

 
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