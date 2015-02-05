CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Diciembre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
23/12/2017 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. MI POBRE
ANGELITO 5
14.00 SORTEO DE MONO
FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 NICK JR.
18.00 LOS SIMPSONS
18.30 CINE. DR. DOLITTLE V
20.00 CINE. EL MISTERIO DE
LA FELICIDAD
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
00.45 DIENTE 2017
01.30 CIERRE DE
TRANSMISION
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 NOCHE DE GLORIA
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 SÓLO AMIGOS
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
CANAL 13
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
20.30 POR UNA MONEDA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA
VS. LA UNIÓN FSA
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 BÁSQUET CAPITALINA
22.00 RECORDANDO
23.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES
VS. RED STAR - JUEGO
3 (F)
CANAL 4
14.00 PUERTO PESCA
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
05.38 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE
NAVIDAD
07.22 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.35 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA
ATLÁNTIDA
08.53 VACAS VAQUERAS
10.14 LOCOS POR LAS NUECES
11.52 ESCUCHA TU DESTINO
14.06 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
15.54 MAMÁ POR ENCARGO
17.45 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
19.39 ENAMORÁNDOME DE MI EX
22.00 DOS LOCAS EN FUGA
23.41 SIN ESCAPE
TCM
08.08 LA NIÑERA
08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
09.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.16 LA NIÑERA
10.42 LA NIÑERA
11.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.58 ALTA FIDELIDAD
14.01 CALLES DE FUEGO
15.44 HAIRSPRAY
17.51 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
19.34 CORAZÓN DE CABALLERO
22.00 SELENA
TNT
06.37 LOS ANGELES DE CHARLIE
08.27 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
10.42 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA LEYENDA
12.23 RATATOUILLE
14.24 DINOSAURIO
15.50 MONSTERS UNIVERSITY
17.50 LA MONTAÑA EMBRUJADA
19.53 EL SUPERAGENTE 86
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA
23.56 RIESGO TOTAL
01.46 OUIJA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 CHICAGO FIRE
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
12.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
13.00 METEGOL
15.00 HOP. REBELDE SIN PASCUA
16.55 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
18.55 LOS PITUFOS
21.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
23.00 SHREK TERCERO
24.55 MEGAMENTE
02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
03.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
04.40 IT TAKES A KILLER
05.10 LUCIFER
STUDIO UNIVERSAL
09.30 EL ÁRBOL EN EL TECHO
11.20 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD
12.20 UNA NAVIDAD DE CENICIENTA
14.10 NAVIDAD EN LA POSADA
16.05 UN SUEÑO DE NAVIDAD
18.00 LA PARADA DE NAVIDAD
20.00 NOVIA DE NAVIDAD
21.55 LA NUEVA MAMÁ NOEL
23.45 NOVIA DE NAVIDAD
01.40 FULLSCREEN
02.10 DOCE DÍAS DE NAVIDAD
A DÓNDE IR
LA POSTA
(RUTA 34 Y SAN MARTÍN.
BELTRÁN)
* SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS 22,
PRESENTACIÓN DE DJS. NO SE COBRA
DERECHO DE ESPECTÁCULO.
* LUNES 25, A PARTIR DE LAS 22,
PRESENTACIÓN DE DJS. NO SE COBRA
DERECHO DE ESPECTÁCULO.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS
23: LA NOCHE DE FRÍAS,
BELCO QUIROGA, ARIEL SOYE Y
EDUARDO RAMÍREZ (EL PRÍNCIPE
DEL BANDONEÓN)
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+JUEVES 28, A LAS 21.30, “LA NOCHE
DE LOS BAJOS”, EN UN HOMENAJE
AL PELADO SANTILLÁN,
CON EL MONO BANEGAS, CONEJO
SARQUÍZ, MELLI RUIZ, MARCHELO
GÓMEZ, SANTILLÁNJIMÉNEZ-
SANTILLÁN, CARLOS SANDOBAL-
LEYLA NASSIF, PABLO SANTILLÁN,
DIEGO GALLARDO, DANGERO
PONCE-EZEQUIEL WOTTITZ,
PANCHO ZAMUDIO, DIEGO BARLA,
DANIEL SORROCHE, EMMANUEL
VIEYRA, NEGRO ACEVEDO, LUCÍA
SAMIENTO Y JUAMPI DÍAZ.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 30, A LAS 22, RECITAL
DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS.
HORACIO CELEBRARÁ
SU CUMPLEAÑOS.
CLUB OLD LIONS
(COSTANERA)
+JUEVES 4,EN EL 47º FESTIVAL DE
LA CHACARERA, RALY BARRINUEVO,
TANTA, ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO
OTINETTI, ENTRE OTROS.
+VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL
DE LA CHACARERA, NÉSTOR
GARNICA, EL VISLUMBRA DEL
ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL,
ENRIQUE MARQUETTI,
ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS) 23/12 - 14:30 (Cast) 18:00
(Cast) 21:00 (Subt) 00:00 (Subt)
24-25/12 - CERRADO
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP) 23/12 - 14:10 (Cast)
16:20 (Cast) 18:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D): TERROR (ATP)
23/12- 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)
00:50 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP) 23/12 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)
18:15 (Cast)
LA NAVIDAD DE LAS MADRES
REBELDES (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
23-26-27/12 - 20:15 (Cast)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
23/12- 22:30 (Cast) 00:50 (Cast)
THE DISASTER ARTIST
(2D): DRAMA, COMEDIA (+ 13
AÑOS) 23/12 -14:30 (Subt) 17:30
(Subt) 19:45 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D): COMIC, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS) 23/12- 22:00 (Cast)
00:30 (Cast)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS) 23/12 - 15:00 (Cast) 18:30
(Cast) 21:30 (Subt) 00:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS
LOS DÍAS)
24/25 cerrado
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS
DÍAS)
24/25 cerrado
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS
DÍAS) 24/25 cerrado
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10 -
23:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 16:40 - 19:40 -
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
24/25 cerrado