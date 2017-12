FÚNEBRES | 23 de Diciembre de 2017

23/12/2017 -

- Juan Carlos Rodríguez

- Angélica Azucena Lescano

- Dante Omar Paz

- José Maximiliano Loto (La Banda)

- Francisco Leonardo Juárez (La Banda)

- Julio Felisiano Herrera (La Banda)

- Monserrat Consolación Villavicencio (La Banda)

- Elena Elías de Chapera

- Francisca del Valle Balagueró de Álvarez (Quitilipi, Chaco)





BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Farmacia Capital, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Farmacia Norte, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Amiga de su hijo Beto. Graciela del Carmen Molina y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Amiga de su hijo Beto. Adriana Pirro, Soledad Garnica y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. El Equipo de Aqua Club, participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Beto Álvarez. Ruega oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Los empleados de la Farmacia Álvarez. Paola, Juan, Maru, Iris, Caro, Flor, Leo, Yonny. Don Hugo y Carmen, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Silvana Wesler y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Directivos de Mutual Solidaria y empleados participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Nelson Luna y promotores de la Asociación Mutual Solidaria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Luis Zanoni, Lorena Rojas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Milagros Feijoo y Mariano Salgado participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUHN GAUNA, ALEJANDRO G. Ma (q.e.p.d.) Falleciò el 19/12/17|. Querido Ale! Siempre sonriente, siempre ocurrente, siempre buena onda. Se te extrañará! Marcelo Oller y su flia. Ruegan oraciones en su querida e inolvidable memoria.

BRUHN GAUNA, ALEJANDRO G. Ma (q.e.p.d.) Falleciò el 19/12/17|. Las familias de Ernesto A. J. Vital y de Juan Luis Vital participan con sentido pesar el fallecimiento del estimado Ale, a quién recordaremos con el cariño que siempre le tuvimos.

BRUHN GAUNA, ALEJANDRO G. Ma (q.e.p.d.) Falleciò el 19/12/17|. Pocholo Salomón y flia., participan con dolor el fallecimiento de su amigo Alejandro y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN GAUNA, ALEJANDRO G. Ma (q.e.p.d.) Falleciò el 19/12/17|. Ricardo Touriño despide con mucho dolor a Ale y acompaña a su familia en este doloroso momento.

BRUHN GAUNA, ALEJANDRO G. Ma (q.e.p.d.) Falleciò el 19/12/17|. Victoria Navarrete de Dip y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE CHAPERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Sus hijos Carlos, René, Marily, Mabel, nietos, Fernando, Pablo, Guillermo, Florencia, Nicole, Iván, Marta, Belén y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. C.D. Pedro L. Gallo 330 (S.V) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ELÍAS DE CHAPERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Sus sobrinos Lilian, Olga y Oscar Elias con sus respecctivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE CHAPERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Tía querida siempre estaras en mi corazón. Sus sobrinos Nena, Lorenzo, Mirta Garcia y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oracioness en su memoria.

ELÍAS DE CHAPERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Su sobrina ahijada Emilia Elias de Soler, sus hijas Ivanna, Gisella y Fiorella con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE CHAPERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Estela Elias Brué, sobrinos nietos Marité y Ricardo, Daniela Sanchez Elias y Miguel Simón., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELIAS DE CHAPERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanse en paz. Sus sobrinos Nony, Susana, Rubén Varela, sobrinos nietos Jesús, Joaquín y Valeria Borda, sobrino político Joaquín Borda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE CHAPERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Personal directivo, docentes y de maestranza del Jardin Nº 8 Nicolás Avellaneda, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su hija María Elena Chapero y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE CHAPERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Directivos y colegas de la Escuela Nª 824 Dr. José Benjamin Gorostiaga de su nieto Pablo Diaz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ELIAS DE CHAPERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Agustina del Castillo y Guillermina Diaz del Castillo (bisnieta), acompañan con profundo dolor la irreparable pérdida de la mamá de Marylin y abuela de Guillermo Diaz. Ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, NIDIA MAFALDA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/17|. Mily González de Manzur lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a su flia. en el dolor. ¡Descansa en paz, querida Gringa!

Sus amigas de Tintina despiden a la querida Gringuita y elevan oraciones por su eterno descanso.

LESCANO, ANGÉLICA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Su esposo Paz Alfredo, sus hijos Isabel, Alfredo y Hugo, h. pol., Victor, nietos, bisnietos, hermanas y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 09:00 hs en el cementerio de La Puerta dpto. Capital, Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE- La Plata 162.Tel. 4219787.

LESCANO, ANGÉLICA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Hermana querida, hoy te fuiste y ya descansas en la casa del Señor junto a nuestros padres y a nuestros hermanos Roger y Rolando. Su hermana Marina, su cuñado Lorenzo Urtubey y sus sobrinos Pablo, Gabriela y Natalia lloran tu partida.

LESCANO, ANGÉLICA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. El recuerdo de nuestra infancia, tu voz y persona, provocará un gran vacío y dolor en la familia. Su hermano Cirilo e hijos participan de este difícil momento.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Su esposa María Esther, sus hijos María Silvia y Omar, sus hijos pol. Patricia y Gustavo y sus nietos Lucas, Victoria, José, Emi, Martín, Euge, Marce, Nico, Juli, Pili y León participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Acompañan en el dolor a María Silvia y Gustavo: "El Grupo Rebaño de Dios", del MFC, Gaby y Martín; Fernanda y Ernesto; Ale y Germán; Luciana y David.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. El Grupo "Discípulos de Jesús" del MFC: Ale y Germán; Magalí y Marcos; María Isabel y Víctor; Lili y Alejandro acompañan en el dolor a María Silvia y Gustavo.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Clara Álvarez, Juan Bautista Salera, David Gómez y consultoras de la Empresa Sintonía y Mary Kay Cosméticos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Santiago Maldonado y Delfa del C. Rojas Maldonado, sus hijos y personal de Óptica Santa Lucia, despiden con pesar la partida de su ex-colaborador y expresan sus condolencias a tdos sus familiares.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Adriana Maldonado, Ing. Mario Diaz, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Directivos y personal de Amparo Seguros lamentan su fallecimiento y hacen llegar a su familia sus sentidas condolencias.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Raúl Garcia, Silvia Rueda de García, sus hijas Celeste y Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan que el Señor te reciba en su brazos. Querido amigo te recordaremos siempre.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Gustavo Marcos, Gessela Morales, Martino, Lita y Anita, acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. "Querido Dante que brille para ti la luz que no tiene fin". Maria Silvia y flia., los acompañamos en este profundo dolor. Grupo Génesis.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigas y compañeras de Mary Kay, Andrea Areal, Silvina Bravo, Noelia Mansilla y Maria Marta Cantos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Maria Ester y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Daniel Escobar Correa, Cecilia Jorge y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Personal docente, de maestranza y comunidad educativa del Jardín de Infantes Nª 26 "Nubecitas" participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Maria Silvia Paz de Jorge. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Los amigos de sus hijos Maria Silvia y Gustavo; Bety y Juancho Clérici, Patricia y Walter Machin, Ale y Mariela Cortéz, Gladys Coronel, Estela Pereyra, y Mónica Rojas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. La Comisión Directiva Diocesana del Movimiento Familiar Cristiano participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la presidenta de dicha comisión, Sra. María Silvia Paz. Eleva oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. El Servicio de IPM del MFC participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija María Silvia y demás familiares en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. El Servicio del COF del MFC participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija María Silvia y demás familiares en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Carlos A. Roldán, su esposa Mariana Franzone de Roldán e hijos Juan Carlos y Mariana Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Las ex compañeras del Jardín San Jorge: Patricia Encalada, Sandra Ponce y Mirta Sorribas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Sus hijos Balta, Carlitos y Reyna, h.pol Juan, Estefania y Mariana, nietos y demás familares, sus restos serán Inhumados hoy 10:00 hs en el cementerio de San Jose depto Capital, Cob. Obra Social Municipal. Servicio Realizdo por COCHERIA NORTE- La Plata 162. Tel. 4219787.

SMITH, MARÍA MAGDALENA (Chiquita) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Sus primos políticos flias. Santillán Brander, acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SMITH, MARÍA MAGDALENA (Chiquita) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Mirta, Silvia y Cristina Ibarra participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida prima Chiquita y acompañan en su dolor a sus hermanos e hijos ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones para el descanso eterno de su alma.

SMITH, MARÍA MAGDALENA (Chiquita) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Sus vecinos de la torre 40: Ing. Carlos Alberto Montes y familia, acompañan a sus hijos Julio y Gustavo en tan doloroso trance y ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, MARÍA MAGDALENA (Chiquita) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Sus vecinos de la torre 40: Dr. Mario Alberto Montes y familia acompañan a sus hijos Julio y Gustavo en tan doloroso trance y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Departamento de Preceptores de la Escuela Técnica Nº 1, acompaña a su esposo y compañero de vida Ariel Acuña. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, NORMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/10|. Ya se cumplen siete años que no estás fisicamente pero siempre estás en el corazón y en los recuerdos de cada uno de nosotros Sus hermanos Luis, Piqui, Raquel y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FEDERICO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció eel 23/12/02|. Queridos míos, pidan resignación a Dios mirando mi presencia porque yo estoy con ustedes. No le reprochen a Dios por mi ausencia, siéntanla con El y El estará con todos ustedes, el Señor los estará consolando y amando como yo los sigo amando y sin que sepan cómo seguiremos juntos así en la tierra como en el cielo. "Jesús Misericordioso, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Hijo querido, hijo amado, a pesar del tiempo que ha pasado tu ausencia sigue siendo tan grande y dolorosa como aquel día de tu trágica partida hacia el Reino del Señor y nos reconforta saber que la misma es sólo física porque tu espíritu vive y vivirá por siempre entre nosotros y todos aquellos que te amamos. "Feliz Navidad allá en el cielo". Tus padres Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, hermanos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo, hnos. políticos y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada, al cumplirse quince años de su fallecimiento.

PALMA, CRUZ ADELÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/93|. A 24 años de tu partida, queremos recordarte con todos los buenos y mejores momentos que pasamos con vos padre querido, esperamos que tu alma este con nuestro Padre Celestial y en la paz de su luz. Te pedimos que ilumines nuestra vida y la de todos los que con amor te recordamos. Te vamos a recordar por siempre y ojalá junto a nuestra madre, estés en paz. Su hija Mary Palma, su nieto Lucas Martín Pérez y tu hijo político Humberto Pérez, tu bisnietos Matías M. Pérez Lazzari invitan a la misa mañana a las 8.30 en la Catedral Basílica.

PÉREZ, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/15|. Viejita querida, los años pasan y te recordamos a cada instante. Te amamos hoy y siempre. Tus hijos Juan, Josefa, Carmen, Pablo, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica para pedir por su eterno descanso.

QUINTEROS, LEONARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hijita Guillermina, Anabella Stancampiano y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse seis años de su partida tan inesperada.

RODRÍGUEZ, LUIS ROBERTO (Gugín) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/12|. Te fuiste repentinamente en víspera de Nochebuena, no dejamos de extrañarte desde entonces. Gracias por lo que somos y por habernos dedicado tu vida entera. Te amamos mucho. Tus hijos, hijos politicos, nietos y bisnieta, invitamos a la misa por cumplirse cinco años de su fallecimiento en la Capilla San Juan Diego del Bº Saint Germain hoy a las 21 hs. Pedimos una oración en su memoria.

SOSA DE ZERDA, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/05|. Sus hijos Yolanda Zerda, Lic. Pola Zerda, Dr. Félix Zerda, Héctor Audino Zerda, Teresa Zerda y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Parroquia San José del Bª Belgrano, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SOSA, ROBERTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/15|. Hace 2 años que te fuiste de nuestras vidas, pero nunca de nuestros corazones. Te recordaremos hoy y siempre. Te amamos incondicionalmente. Tu esposa, hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en catedral Basílica para pedir por la paz de su alma.

STORNIOLO, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/05|. Viejito querido, los años pasan y te recordamos a cada instante. Te amamos hoy y siempre. Tus hijos Juan, Josefa, Carmen, Pablo, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica para pedir por su eterno descanso.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Hugo querido, hoy nos sorprende el que no estés con nosotros compartiendo estas fiestas, pero sabemos, que por tu sencillez, honestidad y hombría de bien el Señor te tiene a su lado, como nosotros en el corazón. Que el Señor haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Silvia Rossana Cejas, sus hijos Huguito, Pablo, Cristian, Santiago, sus hijas políticas y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, al cumplirse seis meses de su fallecimiento y cincuenta y siete años de su natalicio.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: querido hijo nuestro, te pensamos, solemos recordarte un instante, un pasaje, un tiempo, que recorre nuestro pasado, uno de tantos que no volverán, pero es allí donde te encontramos, te observamos, te imaginamos, te sentimos tan real, aunque solo sea un recuerdo que nos toma y nos deja soñar.Gracias por los maravillosos 23 años compartidos. Mi niño amado, hace 6 años tus alas ya estaban listas para volar, pero nuestros corazones nunca estuvieron listos para verte partir. Te extrañamos siempre. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares, amigos y vecinos. Nos reuniremos hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz para realizar un responso en su memoria, posterior a las 20 hs. en su gruta para recordar un año más de su ausencia física. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijito amado de mi alma, 6 dolorosos y difíciles años de tu ausencia física. Desde aquella tarde que tu vida se ha apagado, para iniciar la otra vida, he vivido días y noches con la esperanza de verte llegar, oír tu voz, compartir tus alegrías... y de pronto, volver a la dura realidad, la verdad que cuesta creer. Recuperarse no es fácil, aún sabiendo que dos, con el permiso de Dios, quien me ayuda a enfrentar cada día, quien me has sostenido, desde que el mundo se me cayó en pedazos ese 23/12, dejando un hueco en mi alma y una inmensa soledad.Te extraño y te amaré por siempre. Tu madrina y tía Elva. Nos reunremos hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz parra realizar un responso en su memoria, posterior a las 20 hs. en su gruta para recordar un año mas de su ausencia física.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Con profunda tristeza despedimos a una persona inolvidable; esposa, madre, abuela, hermana ejemplar. Ella vivirá por siempre en nuestros corazones, en el recuerdo de tantos momentos compartidos. Querida "Abu" Yola: Que el Señor Jesus en su infinita misericordia le conceda el eterno descanso, que su alma merece. Su hermana política Blanca S. de Angeleri sus sobrinos: Teresita Angeleri, Juan Carlos Albornoz y sus queridos sobrinos nietos Martin y Lucas, piden oraciones en su memoria.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Sus sobrinos Victor y Mirta Angeleri, sus sobrinos nietos Fernando, Victor y Cristian Angeleri Gutierrez y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma. Que en paz descanses tía Yolita.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Su sobrina Rosa Angeleri de Calcerano, sus hijas: Veronica, Nancy y Violeta participan del fallecimiento de la querida tía Yola.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Su sobrino César Armando Angeleri, su sobrina politica Noemi E. Otrera de Angeleri, sus hijos: Bruno y Luciano Angeleri participan del fallecimiento de nuestra querida tía. Siempre te recordaremos.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Su cuñada Ybe Pifferi de Angeleri, sus sobrinos Héctor Mario Angeleri y Ana María Badami; Víctor Guillermo Angeleri y Mirta Gutiérrez y sus respectivas familias participan con profundo dolor y sentimiento su partida.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. "Brille para ella la luz que no tiene fin" . Juan Martin y flia, Miguel Ciappino y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Amigas y compañeras de su hija Kuki: Mabel, Porota, Berta, Delia, Liliana, Nieves, Elvira, Carmen, Maria Cristina, Nelly, Toti, Norma, Lili, Angela, Loreley, Mimi, Elena Mirta y Tere, participan con profundo dolor su fallecimineto y elevan oraciones en su memoria.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Juana Prados de Robles, Magali Robles, Lida Robles de Vizcarra, Adrian E. Vizcarra, Romina, Luciano y Virginia Vizcarra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. "Jesús me hace descansar en verdes praderas, me lleva a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas". El taller de pintura Cre- Arte, participa con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra amiga Kuky y su hija politica Maria Cristina y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ANGELERI, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Dr. Manuel G. Méndez, su esposa Matilde G. de Méndez, sushijos: Dra. Anabel de las Mercedes Méndez y familia, Dr. Juan Carlos Méndez y familia, y Dr. Jorge Ricardo Méndez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dicifil momento a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, VICTORINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Sus hijos Ester, Pabla, Ramón, Clementina, Agapito, Mónica, Ceferina y Liliana, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio del Dpto. Figueroa. Ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, JULIO FELISIANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Sus hijos Marta, Sonia, Roxana, Jose, Ruben, Cintia, h. pol. Emanuel, Xime, nieto Lian y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Norcen SRL Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. T. 4219787.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Sus hermanos Elba, Anselmo, Maria, Ely, Noemi, Ricardo, hnos. políticos Jose, Irma, Dora y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cobertura Obra Social I.O.S.E.P. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE- La Plata162- T. 4219787.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Su hermana María, su cuñado José, sus sobrinos José, Susana, Isabel y Rocío Cuevas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Sus sobrinos Daniel, Ariel, Marcela, Claudia, Silvia, Natalia, Fernando, Sabrina, Andres, Beti, Luis, Milagros, Emir, Isabel, Susana, Jose A., Rocío, Susana, Tomás, Gringo, Rodolfo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Sus sobrinos: Nora, Marina, Irma, Maria Elena, Jorge, Carlos, Andrés, Omar, José, Analía, Raúl, Nicolás, Leonardo, Carolina, Luciano, Facundo, Rodrigo, Pablo, Miguel, Javier, Ruben, Hernán, Sasha, Julieta, Gastón, Albina, Graciela, Mirta, Inés, Geraldine, Gladys, Nicolás, participan su fallecimiento.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Sus sobrinos: Abel, Eli, Esther, Josue, Pablo, Ariel, Ana, Elias, Gonzalo, Rodrigo, Silvia y Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. El Sec. Gral. de ATE Nacional, Cachorro Godoy y familia, acompañan en el dolor a la Sra. Elida Juárez Sec. Gral. Ate por la perdida de su hermano.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. El CDN de ATE acompaña en el dolor a la compañera Elida Juárez por la pérdida de su hermano Pancho.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. El CDN de ATE, seccionales, cuerpo de delegados, acompañan a la Sec. Gral. Elida Juárez por la pérdida de su hermano.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Plinio López y su esposa participan y acompañan en este doloroso momento. Marcelo López y familia, Andrea López y flia y Marcela López y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Susana Castaño, Paola, Valeria, Rosi, Cristofer, Mía y Mritha Martínez, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, JOSÉ MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Su compañero Miguel Ángel Ossore, sus hermanos Belén, Rolin, Rene, su abuelo Berna, sus tias Julia, Aide, Prof. Celia Rosales y flia. y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- La Plata 162- T. 4219787.

VILLAVICENCIO, MONSERRAT CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Su esposo Victoriano, sus hijos Victor, Roxana, sus nietos Mariano, Lucas, Pamela, Yoana, Yonatan, Dayda, h. polit. Anabel, Pedro y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Norcen SRL. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE- La Plata 162- Tel. 4219787.

VILLAVICENCIO, MONSERRAT CONSOLACION (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. "Solo en Dios descansa tu alma mamá, de Él viene su salvación". Su esposo Victoriano Díaz, su hijo Victor H. Díaz y su esposa Anabel Ferraris, sus nietos Mariano y Lucca Díaz acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

EGEA, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/14|. "Las grandes personas nunca mueren, pues sobreviven en los corazones de los que los aman". Papi querido se te extraña mucho, más aún con el paso del tiempo, son tres años ya! Descansa en paz, tu paso por la tierra fue fecundo. Su esposa Ana, sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey, para rogar por su eterno descanso.

JORGE, CARLOS - LEDESMA, GRACIELA - JORGE, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/12/84, el 23/8/09 y el 24/7/17|. Por lo que siempre significaron en nuestras vidas, por habernos sentido amados por ustedes, siempre estarán en nuestros corazones en cada instante, rogando al Altísimo se oficiará una misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol.

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (Peri) (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. "Pregona tu grito, anunciando al cielo que buscas la mano que te guiará. Mi boca, aún guarda un último "te quiero" y en la casa, la ausencia, el patio teñirá". En el día de su natalicio y a tres meses de su partida a la casa del Señor, Su esposa Gringa Luna, sus hijos Gustavo, Andrés y Ramiro, sus nueras, nietos y bisnietos lo recuerdan con todo el amor de siempre.





PANCERINI DE MORENO, JOSEFA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/13|. Mamá Rosa cuánto tiempo de tu inesperada partida sin regreso. Tu recuerdo sigue latente día a día ¿Cuántas navidades? (34) recordando que - muy en silencio vino Papá Noel y te llevó a tu descanso eterno dejándonos sumidos en una profunda larga y dolorosa soledad. Esposa ejemplar, madre sublime y luchadora, abuela ¡bendita abuela! Que criaste y formaste a tus nietos. Si llegaban, llorabas de alegría. Cuando partían llorabas de tristeza. Mamá vivo por tu protección, no me sueltes la mano, cuánto te necesito, tu recuerdo es presencia día a día. Si es pecado recordarte en cada navidad, llorarte en cada momento, perdón a Dios, Padre Omnipotente, porque no puedo olvidarte, hoy a las 9 hs. en tu morada Jardín del Sol celebramos la palabra en tu memoria. Madre María bendice su descanso en paz. Amén, es el deseo de tu Juana Rosa Moreno.

SAMBADE, PEDRO JOSÉ (Pietro) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/90|. Hoy para nosotros se vuelve todo gris como aquel día y nos invade una profunda tristeza, el dolor no pasa se aprende a convivir con el pero nos consuela saber que tu amor y tu presencia nos acompaña en cada momento de nuestras vidas, hoy se cumple veintisiete años de tu inesperada partida pero queda en nosotros tus enseñanzas y los valores que supiste transmitirnos, un abrazo al cielo, tu esposa Margarita Rojas, hijos y nietos.