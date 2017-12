Verón ve a Ascacíbar para el seleccionado

23/12/2017 -

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, aventuró que "cuando (el ex volante del club Santiago) Ascacíbar agarre la selección no la suelta más", aunque agregó que es difícil que tenga un lugar entre los titulares para el Mundial Rusia 2018.

"Cuando Ascacíbar agarre la selección no la larga más. A mí me gustaría verlo. Estaba seguro de que cuando agarraba Primera no la soltaba y que cuando se fuera a Europa le iba a pasar lo mismo, conociendo sus virtudes y su personalidad", dijo la "Brujita".

"No sé si para este Mundial, pero es un chico que cuando se ponga la celeste y blanca no la va a largar", enfatizó sobre Ascacíbar, de 20 años, actualmente titular en Stuttgart de Alemania.

Verón marcó la culminación del estadio como el gran objetivo para el 2018 y anticipó: "Esperamos que en estos días se libere la utilización del préstamo de los 12 millones de dólares para encarar la parte final. Llevó más tiempo de lo esperado", dijo.