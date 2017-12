En qué modelos impacta la baja de impuestos internos

23/12/2017 -

Entre los vehículos impactados por la baja del impuesto, sostuvo Lascano,"no entran los comerciales como la pick up Hilux. En cambio sí son impactados los autos de pasajeros y como es de gama media el impuesto que va de los autos que valían a precio mayorista antes de impuesto entre los $380 mil a $800 mil a los autos que se aplica esta baja es a los modelos de la SW4 de producción nacional, los importados Rav4, Prius, Innova y Toyota 86. Los autos como Corolla, el Etios o el Yaris no están impactados por el impuesto de manera que no habrá modificación en precios".