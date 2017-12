Lucas Alario: "No le robé ni le debo a nadie"

Fotos VUELTA. El delantero Lucas Alario habló sobre un tema que inquietó mucho a los dirigentes de River Plate.

El delantero del Bayer Leverkusen, Lucas Alario, se distanció de las críticas que recibió tras su salida de River, hace casi cinco meses, y aseguró "no le robé ni le debo a nadie".

"No me fijo en eso. Me fijo solamente en mí. No le robé ni le debo a nadie. Solamente estoy pensando para adelante y descansar estos días de vacaciones para arrancar el año de la mejor manera", aseguró el atacante al arribar al aeropuerto de Ezeiza, para pasar las fiestas con su familia.

El exgoleador "millonario", reconoció que se está "adaptando" al fútbol alemán, y señaló que es "totalmente diferente a lo que estaba viviendo acá".

"Pude jugar mucho y pudo convertir, así que en lo personal muy bueno", señaló Alario, quien se fue en agosto de River en medio de una polémica y por una suma superior a los 18 millones de dólares.

Sobre si sigue de cerca lo que sucede con su exclub en Argentina, el delantero santafesino indicó que sí, y se lamentó porque "el sueño de la gente de River, la Copa, no se pudo dar. Pero tuvo una recompensa justa con la Copa Argentina".

En cuanto a las chances que pueda tener de cara al Mundial de Rusia 2018 -integró el plantel con Edgardo Bauza como entrenador-, Alario reconoció que sueña jugar la cita ecuménica, pero aclaró que es "consciente que tengo que hacer la cosas bien porque hay grandísimos jugadores en la delantera".

También el delantero habló sobre las posibilidades de regresar al fútbol argentino y dijo: "El fútbol es muy cambiante y no le cierro las puertas a nadie porque uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana. Estoy muy contento por la experiencia en Alemania, el fútbol es muy bueno y competitivo para seguir creciendo".

Lucas Alario jugó en River Plate entre 2015 y 2017 donde obtuvo la Copa Libertadores (2015), Copa Suruga Bank (2015), Recopa Sudamericana (2016) y Copa Argentina (2016). Actualmente pertenece a Bayer Leverkusen de Alemania, pero fue suplente en los últimos partidos.