Cumplió su sueño de sacarse una foto con Messi y regalarle la camiseta de Lanús

Fotos RECUERDO IMBORRABLE. "Pela" tiene varias fotos de cuando jugó con Messi. ¿Volverá a hacerlo en Rusia?

23/12/2017 -

"Leo es un crack, es el mejor del mundo. Para mí fue un sueño llegar a la selección. Y otro sueño era sacarme una foto con él y regalarle mi camiseta. Por suerte tuve la oportunidad de eso y de jugar con él que era lo más lindo que me podía pasar. Mi sueño ya se cumplió", dijo José Luis sobre la chance que tuvo de jugar con Lionel Messi en la selección.

El bandeño confesó que le costó animarse a pedirle una foto al rosarino. "Cuando llegué al hotel, lo conocí, me saludó, pero no hablamos mucho. Después le pregunté al utilero, que lo conocía de los Juegos Olímpicos, en qué habitación estaba. Primero no animaba a ir hasta que fui a golpearle la puerta, le dije que le traía un regalo para él, mi camiseta de Lanús, y le pedí sacarme una foto. Muy respetuoso me dijo que sí y me agradeció por la camiseta. Cuando volví a la habitación, le mandé mensaje a mi viejo, a mi señora, a mis hermanos, a todos les mandé la foto y les dije que el sueño estaba cumplido", recordó.

¿Cómo es jugar con Messi? "Es el mejor del mundo, jugar a la par de él hace que te sientes más cómodo y tranquilo de tenerlo a tu lado. No me quiero imaginar tenerlo de rival. Se lo cuestiona mucho cuando Argentina pierde, pero ante Ecuador nos clasificó él. Así que nada que decir, solo agradecerle por llevar a la Argentina al Mundial de vuelta", respondió.

¿Y Rusia 2018? "Uno siempre sueña con la selección y estar en un Mundial. Pero hay que trabajar mucho. Yo vengo de una lesión de la que me estoy curando. Ahora que me dieron vacaciones, la rodilla se siente mejor. Ojalá me toque estar. Y si no, apoyaré desde afuera como un argentino más", cerró.