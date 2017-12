Gómez: "Gracias al apoyo de todos, tomé la decisión de seguir por este camino"

Fotos HUMILDAD. El "Pela" Gómez aún vive frente a la canchita donde dio sus primeros pasos. En La Banda es feliz.

23/12/2017

"Se me pasa por la cabeza dejar el fútbol, lo voy a pensar bien". La declaración detonó como una bomba. Lanús acababa de perder la final de la Copa Libertadores ante Gremio y José Luis Gómez, que cometió un error que derivó en el primer gol del elenco brasileño, sorprendió a propios y extraños con esa frase.

Pero pasó el tiempo y el "Pela" lo pensó mejor y decidió seguir. Así se lo confesó ayer a EL LIBERAL, en una entrevista exclusiva que le concedió en la intimidad de su hogar, en el barrio 25 de Mayo de La Banda.

"Esa equivocación me dolió bastante, más por el grupo y por la gente, que se merecía salir campeón. Cuando terminó el partido me sentía muy mal, me sentía dolido, no quería hablar con nadie. Veía compañeros que también estaban muy mal y eso me dolió más. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, como dejar el fútbol, porque esos errores no se pueden cometer en esas instancias", arrancó diciendo. "Después, cuando estuve un poco más frío, hablé con mi familia que siempre me apoyó. Me llegaron muchos mensajes de varios jugadores dándome fuerza. Con el apoyo de ellos tomé la decisión de seguir por este camino y seguir creciendo y mejorando. Ojalá que me toque jugar otra Copa Libertadores y la pueda ganar", agregó.

Entre esos mensajes que recibió, destacó uno de su excompañero Agustín Marchesín. "Decía un montón de cosas, entre esas que son cosas del fútbol que pasan, que son errores que se cometen y que no baje los brazos y siga luchando por el sueño que tengo. Me dijo que soy jugador de selección, que también gracias a mí Lanús consiguió tres títulos en dos año y que siga disfrutando de esto porque llevamos a Lanús a lo máximo", reveló sobre ese mensaje del arquero del América de México y la selección argentina.

Balance

Esa tranquilidad que ahora tiene el "Pela" la encuentra con su familia y en La Banda. Su casa tiene una sala decorada por su padre, con fotos, camisetas, pelotas y botines. Allí, en su "museo", José Luis se serena y hace su balance del año. "Fue un año lindo y duro también. Lindo porque llegamos a la final de la Copa Libertadores que era lo pendiente del grupo. Lástima que en el último partido no nos fue bien. Para nosotros llegar a una final era muchísimo, Lanús nunca lo había conseguido y nosotros hace dos años que estamos juntos y ya conseguimos tres títulos, ese era el que nos faltaba, pero no se nos dio", dijo.

En el repaso, no podía faltar la semifinal contra River y la épica remontada. "En el entretiempo, Jorge (Almirón) nos dijo que estábamos bien, que sigamos así y que si les metíamos un gol se iban a cagar todo. Y así sucedió, les metimos el segundo gol apenas empezó y ellos empezaron a discutir entre ellos. Cuando les metimos el tercer gol fue como que les dimos un golpe duro y se los veía nerviosos. Conseguimos el cuarto y supimos mantener la ventaja", recordó.

"Con Jorge tenía una muy buena relación, estoy muy agradecido con él porque gracias a él llegué a Lanús. Ahora decidió tomar otro rumbo, le toca estar en Nacional de Colombia y le deseo lo mejor", dijo sobre el ex DT "granate".

Y sobre el nuevo ciclo, con Carboni como entrenador, sostuvo: "Nosotros ya tenemos que pensar en el técnico nuevo que tenemos. Lo conocimos hace una semana, pero cuando nos presentemos en la pretemporada hay que trabajar de la mejor manera para el objetivo que viene que es la Copa Sudamericana".

Hace varios mercados que se viene barajando la posibilidad de una transferencia a Europa. Hace poco, se habló también de un interés de Boca. Lo concreto es que hace seis meses Lanús hizo uso de la opción de compra y adquirió el pase del lateral bandeño, que se siente cómodo en el club y no se desespera por emigrar. "Estoy muy bien en Lanús, agradecido a la gente, al presidente y toda la CD. Me quedan tres años y medio de contrato y estoy tranquilo, trato de disfrutar mis vacaciones ahora para llegar de la mejor manera a la pretemporada. Todavía no hablé con mi representante, pero si llega alguna oferta seguramente se reunirá con el presidente para ver qué es lo mejor. Si me toca irme, quiero que sea de la mejor manera. Y si me toca quedarme, voy a seguir dando todo y tratar de seguir creciendo".