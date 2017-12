Uno de los reos se jactaba de que estaba en un "hotel"

23/12/2017 -

Cada llamada que realizaba con sus familiares, Jesús se jactaba de la buena vida que llevaba. Contaba que le cocinaban ravioles, que salía a lavar autos. Además exigía que su "Papilo" -nombre cariñoso con el que llamaba a su abuelo- vaya a visitarlo.

Sabiendo que no debía incurrir en un nuevo delito, ya que tenía arresto domiciliario por su edad, "Papilo" se negó a visitar el Centro Único, pero expresó "¡por qué a mí no me pusieron ahí!, vos estás en un hotel".