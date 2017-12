Así quedaron en el Torneo 2017 Tarjeta Sol

23/12/2017 -

La Federación Santiagueña de hockey dio a conocer las posiciones finales del Clausura Tarjeta Sol. En 1º División Caballeros: 1) C.A. Central Córdoba; 2) M. Mayu HC. 1º División Damas: 1) Lawn Tennis; 2) Old Lions Azul. 1º Damas Ascenso; 1) Lawn Tennis B; 2) Ucse. 1º D. Intermedia; 1) Old Lions Azul; 2) Ucse. 5º División Damas; 1) Old Lions Azul; 2) Lawn Tennis. 6º División Damas; 1) Santiago Lawn Tennis Club Roja; 2) Old Lions RC Azul.