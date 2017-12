El Top Race Junior probó neumáticos en el Gálvez

Fotos TRABAJO. La estructura santiagueña no deja nada librado al azar y ya realiza ensayos con nuevos pilotos.

El Top Race Junior de la estructura santiagueña SDE Competición estrenó, en el inicio de sus pruebas comunitarias de cara a la temporada 2018, los nuevos neumáticos Dunlop Direzza 03G 265/35/18 de 18 pulgadas. Los mismos rodaron por primera con nuevas llantas en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, con tres pilotos.

Ignacio Spiga, Mariano Sala y Héctor Mercado compartieron la jornada, bajo la supervisión del director deportivo Gastón Crusitta, instructor de la categoría, y flamante subcampeón del Top Race Series con el SDE Competición, además del gerente comercial de la escudería, Santiago Bussolini.

Spiga, de 20 años, se convirtió en el primer piloto en girar con los nuevos neumáticos. Tras completar 25 vueltas señaló: "Quedé muy entusiasmado tras manejar este auto. Me impresionó el poder de frenado que tiene, y la velocidad en curva. Gastón (Crusitta) me ayudó mucho a mejorar con las cámaras on board y sus consejos, además toda la gente del equipo me recibió muy bien". Spiga es de Junín. Nació el 3 de noviembre de 1997 y luego de la prueba confirmó sus intenciones de sumarse a la categoría en 2018.

A continuación fue el turno de Mariano Sala, de 27 años, hermano mayor de Hernán Sala, quien completó una satisfactoria temporada en la categoría. "Fue mi primer contacto con un auto con techo, me sentí muy cómodo con él. Fue una gran experiencia de cara al 2018. Toda la gente de la categoría se portó muy bien conmigo, les estoy muy agradecido. Apunto a incorporarme el año próximo", afirmó.

La jornada la cerró Héctor Mercado, quien hizo su debut en la categoría en noviembre pasado en La Plata. Al cabo de 10 vueltas, comentó: "Se notó una mejora con los nuevos neumáticos, el auto se siente de otro modo sin dudas. Eso ayuda a la confianza a la hora de salir a pista. El clima acompañó y junto al SDE Competición pasamos un buen día".

Continuarán las pruebas y está abierta la convocatoria para nuevos pilotos.