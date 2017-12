Los Fernández y un festejo triple

Fotos FELICES Los campeones se mostraron contentos con el logro conseguido en Federados

Los tres abrazan la misma pasión desde hace un par de años. Los tres irrumpieron en la temporada que se va al lograr grandes triunfos a nivel NOA, lo que los depositó en el certamen final del Máster Nacional de Tenis Junior CAP en el Club Banco Nación de Buenos Aires, en la categoría Federados.

Son hermanos. Se trata de Nicolás Fernández, de 16 años, Santiago Fernández de 14 y José Fernández de 9. Estos chicos le confesaron ayer a EL LIBERAL toda la felicidad que sienten al haberle puesto la frutilla al postre de la temporada, ya que los tres se consagraron campeones nacionales, y en la premiación fueron ovacionados por la gente de la organización y por los asistentes. "Estos santiagueños se llevaron todo", contaron que dijeron los chicos.

Son santiagueños, capitalinos, pero están afincados en La Banda, y ayer contaron que vivieron una de las mejores experiencias en sus vidas.

Además de ser exitosos deportistas, su mamá María José, que los acompañó a Buenos Aires con su abuela Matilde, comentó que los tres asisten al Colegio Santa Dorotea y son excelentes alumnos.

Los chicos están felices y contaron sus vivencias en el certamen nacional que los tuvo como animadores.

Los tres jugaron entre cinco y seis partidos para llegar a la final. Los tres coincidieron en que el primero y el último fueron los que más ansiosos los pusieron.

Nicolás Fernández dijo que el nivel del torneo fue altísimo, y que en la mayoría de los partidos se jugó con chicos de Buenos Aires y Capital Federal.

"En mi caso, enfrenté a un chico de Buenos Aires en la final y pude ganarle por 6/3 y 7/5. Al principio arranqué bien y en el segundo me puse algo nervioso por algunos golpes que no me salían, pero después recuperé mi nivel para ganar", contó.

Santiago indicó que ganó la final con soltura por 6/3 y 6/2. "En todo el campeonato tuve buen juego, es decir pude mantener el nivel, aunque por ahí estaba abajo en el score. Pero todos somos fuertes mentalmente y ello nos llevó a conseguir el título", advirtió.

En el caso de José, de 9 años, que dio ventajas porque jugó en Sub 12, dijo: "Yo levanté un 2/4 en la final. Primero estaba nervioso y después mejoré. Me puso feliz ganar el torneo y con mis hermanos", aseguró. Los chicos agradecieron a sus padres por el apoyo y a los profesores Jorge Bertolotti y Felipe Herrera por la gran preparación. Ahora van a descansar y en enero iniciarán la pretemporada. Sus objetivos apuntan alto, sus sueños de selección también, pero van de a poco y por el buen camino.