Arsenal y Liverpool se llenaron de goles

23/12/2017 -

Arsenal y Liverpool, que pelean en la zona de acceso a las copas continentales, entregaron un emotivo empate 3 a 3, en el inicio de la 19ª fecha de la Premier League.

Liverpool se puso 2-0 con goles de Coutinho y Salah, pero Arsenal, en cinco minutos y con anotaciones del ex River Alexis Sánchez, Xhaka y Ozil, se lo dio vuelta. El brasileño Firmino, a falta de poco menos de 20’ para el cierre, estableció la igualdad definitiva.

El cómodo líder, el Manchester City recibirá hoy a Bornemouth; mientras que su escolta y clásico rival, Manchester United, será visitante de Leicester City.

Los otros encuentros de hoy: Everton vs. Chelsea; Stoke City vs. West Bromwich; Brighton and Hove vs. Watford; Swansea vs. Crystal Palace; Southampton vs. Huddersfield; West Ham vs. Newcastle y Burnley vs. Tottenham Hotspur.