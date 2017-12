Carlos Ischia: "A mí me gusta el buen fútbol"

23/12/2017 -

El argentino Carlos Ischia, en su presentación como nuevo técnico de The Strongest, de Bolivia, que enfrentará a Atlético Tucumán en el grupo 3 de Libertadores, prometió "un equipo ofensivo, de garra y ordenado en el medio campo" .

"No soy un técnico complicado, a mí me gusta el buen fútbol y que sea ofensivo porque eso me gustaba (cuando era futbolista), jugar hacia delante, y que el equipo tenga una determinación, que sepa qué hacer dentro del campo", señaló el ex DT de Vélez, Boca, Racing, Central, Gimnasia y Esgrima (LP).

"He utilizado varios sistemas, tengo que conocer bien a los jugadores, hablar mucho con ellos para saber qué opinan, pero el equipo va ser ofensivo y ordenado", dijo Ischia en su primera conferencia de prensa como la nueva cabeza del plantel "atigrado" y que llegó para reemplazar el venezolano César Farías, consignó El Diario.