Disputarán la sexta fecha del torneo "María Eva Verón" en Frías

23/12/2017 -

CHOYA, Choya (C). Hoy en el estadio del Tiro Federal de Frias se disputará la sexta fecha del torneo María Eva Verón que cuenta con la coordinación de la Asociación del Futbol Amateur Friense.

El programa de partidos tendrá el siguiente orden: Mercadito del Valle vs. Los Verdes de Yapeyú; Los Tornillos vs. El Vasco Carnes; Los Cuervos vs. Barrio Oeste; Kiosco Cachy vs. Maestro Veliz y Loma Negra vs. Vella Competición. Libre Los Leones.

La punta está en manos de Los Verdes de Yapeyú con 15 unidades.

El torneo cuenta con la participación de 11 equipos que viene preparados para buscar el campeonato que disputará recién su sexta fecha.

En esta edición, quedó libre el equipo de Los Leones que tendrá una semana sin competencia, pero que se prepara a pleno para disputar la siguiente.