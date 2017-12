Jonatan Viale se dedicará a pleno a la conducción en la CNN

23/12/2017 -

Jonatan Viale dejó "Intratables". El periodista se despidió del ciclo de América, donde era uno de los coluministas destacados, para dedicarse de lleno a nuevos proyectos, como la conducción en la CNN en Español.

"Estoy un poco sensible, triste, boludo, pero también estoy feliz" manifestó Viale, quien le agradeció su generosidad a Santiago Del Moro, el conductor de "Intratables". Además señaló: "Se cierra una etapa en mi vida de la cual me voy muy contento, porque me voy con amigos".