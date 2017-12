En un solo día secuestran 65 vehículos de conductores ebrios

Hoy 13:01 -

Durante la noche de este viernes último se retuvieron cerca de 45 automóviles y 20 motocicletas con alcoholemia positiva. Los vehículos incautados, fueron de infractores que se encontraban en estado de ebriedad. La implementación en los operativos viales del alcoholímetro, responde a la gran cantidad de accidentes de tránsito donde se ve involucrado un conductor ebrio.

Desde la Dirección General de Seguridad Vial, se busca resguardar la integridad física de los santiagueños sean conductores o transeúntes. La falta de medidas de seguridad sumada a un exceso de alcohol en sangre son dos factores que resultan “fatales”. Ante la gravedad de los últimos accidentes de tránsito, el peso de las infracciones por alcohol en sangre es intolerable para la fuerza de seguridad.

Este tipo de pruebas no solo se realizan durante los fines de semana, sino las 24 hs del día en todos los puestos distribuidos en ciudad Capital y Banda. Y debido a la gran afluencia de gente en los centros bailables nocturnos (boliches y pubs), serán los lugares claves para los controles durante este primer festejo de Navidad.

Además de los controles viales se trabajará en conjunto con los Departamentos de Seguridad Ciudadana para resguardar la integridad física de los santiagueños, controlando los cierres de locales bailables y posibles disturbios.

Porque NO beber alcohol

Si bebes no manejes ningún tipo de vehículo. La mayoría de personas no conoce los efectos que puede tener el alcohol y muchos piensan que beber una sola copa no altera los sentidos.

Para que tengas en cuenta, beber alcohol:

*Reduce la capacidad de reacción, por lo que las respuestas y maniobras se hacen más lentas y torpes.

*Genera somnolencia y disminuye la capacidad de atención.

*Afecta la visión, ya que empeora la visión periférica, se hace más lenta la adaptación a los cambios de luz, y se perciben con dificultad los tonos rojos.

*Genera falsa sensación de seguridad, con errores de juicio e interpretación que predispone a excesos de velocidad.