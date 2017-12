Analistas explican por qué el dólar alcanzó niveles récord y si puede seguir en alza

24/12/2017 -

Tras el raíd alcista que tuvo el dólar esta semana que finalizó a $18,33 el tipo de cambio, diferentes analistas señalaron los motivos y lo que puede suceder a futuro con la moneda norteamericana. Los economistas Miguel Kiguel, Jorge Vasconcelos, Luis Secco y Aldo Pignanelli, dieron sus opiniones al respecto así como también diferentes operadores cambiarios que operan con la moneda norteamericana, entre ellos Juan Pazos y Alejandro Bianchi.

Kiguel

“Por efecto de fin de año, la gente y las empresas tienden a dolarizar los portafolios; en los próximos días se va a estabilizar, se va a quedar en estos niveles, y es posible que antes de fin de año veamos una pequeña baja”, dijo el economista. Para el analista, ésto “es positivo porque veníamos de un tipo de cambio atrasado y con esto se corrige parte del problema; ahora estamos en un nivel de tipo de cambio más realista”. Aseguró que el movimiento se debe “a la oferta y demanda, no veo indicio que sea algo preocupante; es un efecto de fin de año, lo veo dentro de la volatilidad normal del tipo de cambio en Argentina”.

Vasconcelos

Para el economista de la Fundación Mediterránea Jorge Vasconcelos observó que “el dólar en $ 17,5 estaba muy bajo” y lo que se vio en los últimos días “es una corrección técnica que tiene que ver con un exceso de pesos con el que está cerrando el año el sistema bancario por acopio en la primera parte del mes”. Descartó que la suba se deba a “la cuestión política” porque “en las reformas estructurales el Gobierno está logrando que el Congreso esté avalando lo que se firmó en el pacto fiscal”. “Ahí no hay un motivo, es una cuestión puramente técnica”, remarcó.

Secco

Por su parte, el economista Luis Secco indicó que en la suba del dólar “no hay un único motivo” y mencionó que se debe a la demanda estacional de fin de año. “Es un movimiento al que nos tenemos que acostumbrar con un régimen cambiario de flotación”, consideró. Agregó que “van tres años de apreciación real del peso y eso obviamente preocupa pero también por otro lado el dólar planchado ayuda a contener la tasa de inflación, un costado bueno y uno malo”. “Un tipo de cambio que se mueva más rápido podría trasladarse a precios y poner todavía más en jaque las metas, es un dilema de política económica, no se puede todo al mismo tiempo”, concluyó.

Abram

Para el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, “justamente esta alza del dólar, coincide con todos los hechos de violencia que estuvimos viviendo en estas semanas porque arrancó con una pérdida de valor importante del peso desde el 12 de diciembre, cuando el dólar en el mundo estaba bajando y si acá estaba subiendo es porque el peso se estaba destruyendo. De hecho creo que debe haber caído desde el 12 de diciembre casi un 6% lo que da la idea de la debacle”. Según Abram, “es un tema muy preocupante porque quiere decir que hay mucha incertidumbre, la gente se ha puesto nerviosa, se genera ciertas dudas, este camino que eligió el Gobierno es sustentable?. Por otro lado hay otros factores como los cambios impositivos sobre las inversiones de los extranjeros y de los locales. Además, hacia finales de año aún más si hay incertidumbre, las empresas se posicionan en dólares como una forma de cobertura al cierre de sus balances, todo eso hace que baje el peso y si no se recompone la confianza, eso es más inflación hacia adelante, esperemos que corrija solo porque sino el Central va a tener que corregirlo subiendo mas la tasa”.

Pignanelli

El economista y ex presidente del Banco Central (BCRA), sostuvo que el dólar tendría que valer “entre 22 y 23” pesos, aunque consideró que “no es conveniente” realizar una devaluación en estos momentos. “Para mi un dólar competitivo debería estar en 22 ó 23 pesos. De todas maneras, no recomiendo que se devalúe en el actual contexto, porque dado el déficit fiscal y el desequilibrio macroeconómico que todavía tiene la Argentina, toda la devaluación se va a precios”, aseguró Pignanelli. El ex presidente del BCRA sostuvo que la apreciación de dólar, que en los últimos 10 días avanzó 85 centavos hasta los 18,33 pesos por dólar alcanzados el viernes, se debió a que “a fin de año hay una demanda adicional porque las empresas y los bancos cierran los balances anuales y entonces se posicionan en dólares”.

Bianchi

A su turno, desde el portal InvertirOnLine, uno de sus analistas, Alejandro Bianchi consideró que otro factor que incidió en la suba fue “la tensión que se generó desde el ámbito político con la reforma previsional, que caldeó el mercado y quizás no hay tanta liquidación de emisiones en dólares como en otras oportunidades que el Gobierno presionaba fuerte a la baja el tipo de cambio”. “El movimiento no es abrupto, es un corrimiento del tipo de cambio que está en línea con la tasa de inflación que tenemos, la variación sigue siendo inferior a la inflación, que este año será de 23% y 19% de devaluación”, dijo Bianchi. Proyectó que “el año próximo la expectativa es que la inflación sea de 15%.