La soja cerró en $4.500 y el maíz en $2.650 con entrega para febrero

24/12/2017 - La soja cerró la semana en $ 4.500 por tonelada el viernes, en una jornada donde hubo un escaso volumen de negociaciones, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). “Cabe recordar que no urge realizar transacciones dado que a fin de mes se definen los precios de los contratos a fijar y en enero del próximo año comienzan a disminuir las retenciones”, explicaron desde la entidad bursátil. Por el segmento diferido con entrega en mayo, el valor se situó sin cambios a US $ 251 por tonelada. En el caso del maíz no se ofertó un valor abierto por el segmento disponible, mientras que en el mercado diferido, por su parte, la mayoría de los contratos mantuvieron su valor respecto del jueves: enero a 2.600 pesos por tonelada; febrero en 2.650 pesos por tonelada; y marzo/ mayo a US $ 147 por tonelada. En trigo con entrega inmediata se mantuvo sin cambios a 2.850 pesos por tonelada, aunque con entrega diferida el valor cayó 50 pesos y se situó en 2.850 pesos por tonelada. Por último, el girasol cerró a US $ 290 por tonelada.