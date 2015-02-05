CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Diciembre 2017
Por El Liberal
24/12/2017 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.45 CINE. MILAGRO EN LA CALLE 34
17.30 REGALO PROMETIDO
18.45 CINE. EL PLANETA DE LOS SIMIOS
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 EL PLANETA DE LOS
SIMIOS (CONTINÚA)
21.00 EL SULTÁN - ADELANTO
22.00 MUSICALES EN NAVIDAD
02.00 CINE. ABZURDAH
03.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
PROGRAMACIÓN DEL LUNES 25
10.30 MISA DE NAVIDAD
11.30 SOLO EN NAVIDAD
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.00 #HASHTAGVIAJEROS
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
15.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 EL BUSCADOR EN RED
CANAL 13
16.00 CINE SHAMPOO
21.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
CANAL14
13.00 ESPIRITUS DE MI
TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL
FUTBOL
17.00 BÁSQUET CAPITALINA
18.30 EN VIAJE
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 PAYE
21.00 GIGANTES DEL SUR
22.00 PASA EN SANTIAGO.
22.30 SANTIAGO PUEBLO
QUE BAILA
23.00 BÁSQUET FEMENINO:
DEF. DEL SUR VS. RED STAR -
JUEGO 3
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.30 MISA DE LA
COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y
CULTURA
21.00 TOP RANKING
PELÍCULAS
07.21 JESÚS. EL NACIMIENTO
09.14 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD
10.58 CORONA NAVIDEÑA
12.43 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE
DE NAVIDAD
14.26 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
15.49 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
17.36 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
20.18 DOS LOCAS EN FUGA
22.00 LOS FANTASMAS DE MIS EX
23.53 EL HERMANO DE SANTA
TCM
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1) 07.16 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.42 LA NIÑERA
08.08 LA NIÑERA
08.34 LA PANTERA ROSA
09.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1)
10.20 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1)
10.46 LA NIÑERA
11.12 LA NIÑERA
11.38 LA PANTERA ROSA
11.56 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
13.39 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
15.52 SELENA
18.14 COYOTE UGLY
20.04 MIENTRAS DORMÍAS
22.00 REALMENTE AMOR
TNT
03.14 PROYECTO X
04.41 GIGOLÓ POR ACCIDENTE EN EUROPA
06.00 ATLANTIS. EL REGRESO DE MILO
07.22 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA
LEYENDA
09.01 MONSTERS UNIVERSITY
10.53 DINOSAURIO
12.19 EL SUPERAGENTE 86
14.20 LA MONTAÑA EMBRUJADA
16.19 RIESGO TOTAL
18.12 UNA PAREJA EXPLOSIVA
20.05 RALPH, EL DEMOLEDOR
22.00 AVIONES
23.38 THE 2017 VICTORIA’S SECRET
FASHION SHOW
00.29 PROYECTO X
UNIVERSAL CHANNEL
09.50 CHICAGO FIRE
10.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
11.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
12.50 IT TAKES A KILLER
13.20 HOP. REBELDE SIN PASCUA
15.15 LOS PITUFOS
17.20 SHREK TERCERO
19.15 KUNG FU PANDA
21.00 MI VILLANO FAVORITO 2
23.00 MEGAMENTE
00.45 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
02.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
03.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
04.40 IT TAKES A KILLER
05.10 LUCIFER
A DÓNDE IR
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
HOY, A PARTIR DE LAS 22, TONY
ÁNGEL, DANNY PECCI Y HHONNY
MENDIZABAL.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+JUEVES 28, A LAS 21.30, “LA
NOCHE DE LOS BAJOS”, EN
UN HOMENAJE AL PELADO
SANTILLÁN, CON EL MONO
BANEGAS, CONEJO SARQUÍZ,
MELLI RUIZ, MARCHELO GÓMEZ,
SANTILLÁNJIMÉNEZ-
SANTILLÁN, CARLOS
SANDOBAL-LEYLA NASSIF,
PABLO SANTILLÁN, DIEGO
GALLARDO, DANGERO PONCEEZEQUIEL
WOTTITZ, PANCHO
ZAMUDIO, DIEGO BARLA,
DANIEL SORROCHE, EMMANUEL
VIEYRA, NEGRO ACEVEDO, LUCÍA
SAMIENTO Y JUAMPI DÍAZ.
RANCHO DOÑA MARÍA
(RUTA 64 PAMPA MÚYOJ)
EL LUNES 25, A PARTIR DE LAS
21, TONY ÁNGEL, LOS TAITAS
CHAMAMÉ, LOS CAPIS Y LA
BANDA ULISERA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 30, A LAS 22,
RECITAL DE HORACIO BANEGAS.
CON INVITADOS.HORACIO
CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
14:30 (Cast) 18:00 (Cast) 21:00
(Subt) 00:00 (Subt)
24-25/12 - CERRADO
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D): TERROR (ATP)
20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50
(Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:15 (Cast) 16:15 (Cast) 18:15
LA NAVIDAD DE LAS MADRES
REBELDES (2D): COMEDIA
(+ 13 AÑOS)
20:15 (Cast)
EL IMPLACABLE (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
22:30 (Cast) 00:50 (Cast)
THE DISASTER ARTIST
(2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
14:30 (Subt) 17:30 (Subt) 19:45 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
22:00 (Cast) 00:30 (Cast)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
23/12 - 15:00 (Cast) 18:30 (Cast)
21:30 (Subt) 00:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS
LOS DÍAS) 24/25 cerrado
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA CASTELLANO 2D 21:50
(TODOS LOS DÍAS) 24/25 cerrado
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS
DÍAS) 24/25 cerrado
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS CASTELLANO
2D 17:10 - 20:10 - 23:00 (TODOS
LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 16:40 -
19:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
24/25 cerrado.DOMINGO Y LUNES NO HABRÁFUNCION EN NINGUNA SALA.