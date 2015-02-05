CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Diciembre 2017

24/12/2017 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.45 CINE. MILAGRO EN LA CALLE 34

17.30 REGALO PROMETIDO

18.45 CINE. EL PLANETA DE LOS SIMIOS

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 EL PLANETA DE LOS

SIMIOS (CONTINÚA)

21.00 EL SULTÁN - ADELANTO

22.00 MUSICALES EN NAVIDAD

02.00 CINE. ABZURDAH

03.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


 PROGRAMACIÓN DEL LUNES 25

10.30 MISA DE NAVIDAD

11.30 SOLO EN NAVIDAD

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.00 #HASHTAGVIAJEROS

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

15.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 EL BUSCADOR EN RED


CANAL 13

16.00 CINE SHAMPOO

21.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA


CANAL14

13.00 ESPIRITUS DE MI

TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL

FUTBOL

17.00 BÁSQUET CAPITALINA

18.30 EN VIAJE

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 PAYE

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 PASA EN SANTIAGO.

22.30 SANTIAGO PUEBLO

QUE BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO:

DEF. DEL SUR VS. RED STAR -

JUEGO 3


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.30 MISA DE LA

COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y

CULTURA

21.00 TOP RANKING


PELÍCULAS

07.21 JESÚS. EL NACIMIENTO

09.14 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD

10.58 CORONA NAVIDEÑA

12.43 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE

DE NAVIDAD

14.26 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

15.49 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

17.36 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

20.18 DOS LOCAS EN FUGA

22.00 LOS FANTASMAS DE MIS EX

23.53 EL HERMANO DE SANTA

TCM

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1) 07.16 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.42 LA NIÑERA

08.08 LA NIÑERA

08.34 LA PANTERA ROSA

09.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1)

10.20 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1)

10.46 LA NIÑERA

11.12 LA NIÑERA

11.38 LA PANTERA ROSA

11.56 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

13.39 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

15.52 SELENA

18.14 COYOTE UGLY

20.04 MIENTRAS DORMÍAS

22.00 REALMENTE AMOR

TNT

03.14 PROYECTO X

04.41 GIGOLÓ POR ACCIDENTE EN EUROPA

06.00 ATLANTIS. EL REGRESO DE MILO

07.22 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA

LEYENDA

09.01 MONSTERS UNIVERSITY

10.53 DINOSAURIO

12.19 EL SUPERAGENTE 86

14.20 LA MONTAÑA EMBRUJADA

16.19 RIESGO TOTAL

18.12 UNA PAREJA EXPLOSIVA

20.05 RALPH, EL DEMOLEDOR

22.00 AVIONES

23.38 THE 2017 VICTORIA’S SECRET

FASHION SHOW

00.29 PROYECTO X

UNIVERSAL CHANNEL

09.50 CHICAGO FIRE

10.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

11.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

12.50 IT TAKES A KILLER

13.20 HOP. REBELDE SIN PASCUA

15.15 LOS PITUFOS

17.20 SHREK TERCERO

19.15 KUNG FU PANDA

21.00 MI VILLANO FAVORITO 2

23.00 MEGAMENTE

00.45 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

02.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

03.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

04.40 IT TAKES A KILLER

05.10 LUCIFER


A DÓNDE IR

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

HOY, A PARTIR DE LAS 22, TONY

ÁNGEL, DANNY PECCI Y HHONNY

MENDIZABAL.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+JUEVES 28, A LAS 21.30, “LA

NOCHE DE LOS BAJOS”, EN

UN HOMENAJE AL PELADO

SANTILLÁN, CON EL MONO

BANEGAS, CONEJO SARQUÍZ,

MELLI RUIZ, MARCHELO GÓMEZ,

SANTILLÁNJIMÉNEZ-

SANTILLÁN, CARLOS

SANDOBAL-LEYLA NASSIF,

PABLO SANTILLÁN, DIEGO

GALLARDO, DANGERO PONCEEZEQUIEL

WOTTITZ, PANCHO

ZAMUDIO, DIEGO BARLA,

DANIEL SORROCHE, EMMANUEL

VIEYRA, NEGRO ACEVEDO, LUCÍA

SAMIENTO Y JUAMPI DÍAZ.

RANCHO DOÑA MARÍA

(RUTA 64 PAMPA MÚYOJ)

EL LUNES 25, A PARTIR DE LAS

21, TONY ÁNGEL, LOS TAITAS

CHAMAMÉ, LOS CAPIS Y LA

BANDA ULISERA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 30, A LAS 22,

RECITAL DE HORACIO BANEGAS.

CON INVITADOS.HORACIO

CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII

(3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

14:30 (Cast) 18:00 (Cast) 21:00

(Subt) 00:00 (Subt)

24-25/12 - CERRADO

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D): TERROR (ATP)

20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50

(Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:15 (Cast) 16:15 (Cast) 18:15

LA NAVIDAD DE LAS MADRES

REBELDES (2D): COMEDIA

(+ 13 AÑOS)

20:15 (Cast)

EL IMPLACABLE (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

22:30 (Cast) 00:50 (Cast)

THE DISASTER ARTIST

(2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

14:30 (Subt) 17:30 (Subt) 19:45 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

22:00 (Cast) 00:30 (Cast)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

23/12 - 15:00 (Cast) 18:30 (Cast)

21:30 (Subt) 00:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS

LOS DÍAS) 24/25 cerrado

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA CASTELLANO 2D 21:50

(TODOS LOS DÍAS) 24/25 cerrado

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS

DÍAS) 24/25 cerrado

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS CASTELLANO

2D 17:10 - 20:10 - 23:00 (TODOS

LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 16:40 -

19:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

24/25 cerrado.

DOMINGO Y LUNES NO HABRÁ
FUNCION EN NINGUNA SALA
DOMINGO Y LUNES NO HABRÁFUNCION EN NINGUNA SALA.

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Diciembre 2017

También te puede interesar