"Dejamos de ser desconocidos, nos volvimos familia"

24/12/2017 - Cuando el grupo de voluntarios de la parroquia Santo Cristo pensó en crear “Una Navidad Diferente” puso sus ojos en las personas en situación de calle que, en su mayoría, no tienen con quién, ni qué, compartir, en la cena de Nochebuena. Sin embargo, la primera experiencia del año pasado les mostró otra realidad. La de santiagueños que por distintas circunstancias se encuentran viviendo solos y la propuesta de reunirse junto a otros a celebrar los animó a abandonar sus casas e ir al encuentro de desconocidos con los que terminaron sintiéndose familia. “Sinceramente estar al servicio del otro me da una gran felicidad. Para mí no era pasar las fiestas con gente desconocida, era pasar con una familia, no la de sangre, pero sí con una familia. Dejamos de ser desconocidos y nos volvimos familia. Esta noche será igual”, explica Nahuel Ingratta, impulsor junto al padre Alejandro Gordillo de esta Navidad comunitaria. Y sobre el porqué ayudar, dice: “A mí me impulsa ayudar y servir a la gente para que por lo menos un día vivan de una manera especial. Todos tenemos realidades distintas, pero también todos vamos buscando la felicidad a través de las oportunidades que nos pone la vida. Servir es un hecho grande de fe y esperanza”. “Yo creo que servir es un estilo de vida que contagia y anima a todos, especialmente a nosotros, los jóvenes. Uno se siente bien en el servicio y eso nos impulsa a ayudar a otra gente. El servicio aunque parezca algo tan simple tiene muchos detalles y muchos frutos de por medio”, reflexiona. Nahuel sumó a la tarea solidaria a su madre y a uno de sus dos hermanos. “Era la primera vez que ella no pasaba Navidad con su madre. Lamentablemente mi abuela falleció este año. Para mí fue muy lindo que mi familia me acompañara en este sueño y sé que mi mamá también se sintió feliz de hacerlo, aunque no haya pasado esa última Navidad con su madre”.