El "pizzero" de la Nochebuena

24/12/2017 - Adrián Venetucci se enteró de la invitación a colaborar con “Una Navidad Diferente” a través de las redes sociales y de inmediato se le ocurrió que su oficio de pizzero era la manera de agradecerle a Dios por todas las oportunidades laborales que se le habían presentado a lo largo del año. “Yo hago catering de pizzas y calzones. Cuando leí la iniciativa me pareció que era una buena manera de agradecer siendo solidario a través de uno de mis trabajos. Hay gente que está en una situación especial no sólo por cuestiones materiales sino también familiares o afectivas y no tiene con quién pasar la Navidad. Me interesó ayudar”, cuenta Adrián. Está acostumbrado a cocinar para desconocidos, pero esta vez la preparación de las pizzas tiene un sabor especial. “En este caso ha sido diferente. Me he sentido muy lleno aquella primera vez que cociné para personas que iban a compartir la Nochebuena sin que los uniera ningún lazo familiar. Era algo que quería hacer. Me sentí reconfortado y era mi manera de agradecer a Dios el trabajo y las oportunidades que se me presentan”, dice. Adrián no fue solo a celebrar la Navidad con personas que se iban a conocer apenas unas horas antes del brindis. Llevó a sus tres hijos, de 15, 7 y 4. “Estaban tan entusiasmados como yo”, señala y adelantó que hoy volverá a ocupar su lugar en la cocina para colaborar con “Una Navidad Diferente”.