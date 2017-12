Navidad, fiestas de fin de año y cerebro

24/12/2017 - E l órgano rector del pensamiento reconoce las brisitas frescas o calurosas (según el clima santiagueño), las reuniones con amigos y familiares, las luces, los cantos navideños, los postres helados y el pollo al horno o asado, el tránsito enlentecido, elementos que son parte de una tradición que como costumbres nos hacen a muchos alegrarnos por aquello de subir al “tren de la Navidad”, por el contrario a otros los entristece y amarga ver la alegría de los demás. Hoy se ha determinado que esas agradables sensaciones de alegría y regocijo tienen áreas específicas en nuestro cerebro. Trastorno afectivo estacional Se caracteriza por cambios bruscos del estado de ánimo. Los afectados tienen bajos niveles de serotonina y melatonina, lo que significa que necesitan mucha más luz. “Cuando la luz llega a la retina en la parte posterior del ojo, las señales eléctricas son enviadas al hipotálamo. Esta es la parte del cerebro que controla el sueño, el apetito, la temperatura corporal, el deseo sexual y el humor. Cuando no hay luz suficiente, estas funciones comienzan a disminuir”. Sobrealimentación Además de la indigestión, comer en exceso también tiene un efecto mucho más siniestro. “Se estimula una vía generalmente inactiva entre el hipotálamo y el sistema inmunológico. Esto resulta en una respuesta inmune excesiva y conduce a la inflamación de bajo grado en todo el cuerpo. Y es por eso que a menudo se sienten mal después de comer demasiado. Comer en exceso por largos períodos de tiempo conduce a una inflamación crónica, lo que puede contribuir a la diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. El exceso de alcohol El problema no es la ingesta excesiva de alcohol -si es que ocurre una o dos veces al añosino la ansiedad y la irritabilidad que se genera cuando se detiene el consumo. “La interrupción brusca del consumo de alcohol conduce a la hiperexcitabilidad cerebral debido a la repentina ‘liberación’, lo que afecta los receptores que habían sido inhibidos por el alcohol”. Demasiada televisión Hacer algo por tanto tiempo tendrá consecuencias neurológicas a corto plazo. “La televisión alienta ondas Alpha bajas en el cerebro. Estas ondas cerebrales se asocian con la relajación, pero también la sugestión (...). Si se pasan muchas horas con el funcionamiento cerebral en el estado de baja Alpha, esto puede dar lugar a problemas de capacidad de atención y la incapacidad para concentrarse”. Estrés familiar Cualquier forma de estrés conduce a la liberación de adrenalina y cortisol y existe una parte del cerebro que es especialmente vulnerable a los aumentos de cortisol: el hipocampo. “Como resultado, cuando se está estresado es posible que la capacidad multitarea y de recordar las cosas se ve afectada. Hacer ejercicio y dormir lo suficiente son las mejores maneras de contrarrestar el aumento de los niveles de cortisol”. En un trabajo de investigación realizado por neurólogos y neuropsicólogos del Hospital Rigshospitalet, perteneciente a la Universidad de Copenhague. Los resultados mostraron que a un grupo de voluntarios que les agradaba la Navidad se les activaban las áreas de la corteza motora sensorial, la corteza premotora y la motora primaria, y el lóbulo parietal (inferior y superior). Se trata de las zonas que tienen que ver con la espiritualidad, la satisfacción, los sentidos o el reconocimiento facial. En resumen son las áreas que se activan ante situaciones afectuosas. El estudio tiene en su contra el pequeño universo estudiado en 20 personas sanas, diez de países que celebran la Navidad y se compararon con diez procedentes de países que no tienen tan fuerte tradición. En la oportunidad se estudiaron sus cerebros con la Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Los resultados aunque en pequeña escala son científicos, mostraron que a los que les agradaba la Navidad se les estimulaban las áreas cerebrales mencionadas, en comparación a los que no les alegraban las navidades o no tenían la tradición de celebración, no se estimulaban dichas áreas. Para mí este es el más bello tiempo del año, me agrada, miles son los recuerdos felices de la infancia y la temprana adolescencia me hacen recrear parte de los momentos más bellos vividos en mi existencia: las veladas pre navideñas de las promociones de tu colegio, ir al supermercado disfrutando los olores de las frutas navideñas, el visitar el Santa Claus de los shoppings, el esperado día de reyes, los fuegos artificiales; aunque por la salud de los animalitos no deberíamos usarlos; en fin… Sean cuales fueran las emociones básicas podemos plantear que estas cumplen una serie de propiedades que las hacen distintivas: una emoción (como la alegría o la tristeza) es el resultado de un patrón complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón característico, estas respuestas son automáticas y producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo determinado (un objeto o una imagen mental). El cerebro está determinado por la evolución para responder ante ciertos estímulos, pero la experiencia personal hace que esas incitaciones se extiendan hacia otras regiones, esa es la razón de porqué ante los estímulos de la Navidad se activen tantas áreas cerebrales. El resultado de estas respuestas químico-neuronales es un cambio temporal en el estado del cuerpo y en esas partes del cerebro que chequean estos estados corporales (la emoción se siente en el cuerpo y el cuerpo informa al cerebro sobre los cambios que siente) y por último, la finalidad de las emociones es la supervivencia y la adaptación. En resumen, la tristeza implica soledad, indefensión, desánimo y nos resta vida, así que trate en lo posible, de ser feliz, hágalo como una promesa para el próximo interés importante de su vida y siéntalo al degustar las burbujas de champagne en la fina copa de flauta. La felicidad, por el contrario implica regocijo, satisfacción, plenitud, alborozo, goce y por encima de todo nos prolonga la vida, la decisión por tanto es obvia, felices fiestas. ¡Mucha salud y prosperidad!