Le llamamos Jesús, el Emanuel

24/12/2017 -

N o era un nombre cualquiera el que por indicación del Ángel, María y José eligieron para su hijo. El nombre designa a la persona en su ser y en su obrar, en lo que se espera de él, en su misión y destino. Lo llamaron Jesús, que significa: “Dios Salva”. El nombre señala a lo profundo del misterio de la Salvación obrada por Dios. La salvación no viene de la fuerza de la guerra ni del mando de los reyes poderosos. Viene de Dios. Es Dios quién salva a Israel, y en el pueblo elegido, a toda la humanidad. Israel muchas veces había sido infiel al Dios de la alianza y había buscado en los dioses extranjeros y en el poderío de los reyes de otras naciones la salvación. Esto había traído como consecuencia la esclavitud, el destierro, el sufrimiento y la muerte. Muchos siglos debieron pasar para que aprendieran que sólo “Dios salva”, que poner la confianza y la esperanza en el poder humano era iluso y temerario. Por eso, para Israel, el anuncio del nacimiento del Mesías Jesús, el Dios que salva, es un regalo inmenso que solo se lo puede recibir desde la gratitud. Eso que tanto anhelaba, la salvación, ahora se hace realidad. Dios que es siempre fiel, no se olvidó de su pueblo, sino que envió a su Hijo para salvarlo. Pero lo más bello de esta historia de salvación, es que Dios Salva, desde la cercanía, en medio de su pueblo. Por eso, Mateo llama a Jesús, el “Emanuel”, el Dios con nosotros. Dios se hace hombre para compartir con nosotros su ternura, su amor cercano, envolvente, redentor. Quién podía imaginar tanto amor, quién podía pensar que Dios, el todo poderoso, se haga hombre, nazca en la humildad de un pesebre, crezca en una familia de obreros, se haga bautizar por el profeta que llama a la conversión, que sea tentado por Satanás por su opción de servicio a los pobres, que anuncie buenas nuevas de liberación, que sane a los enfermos, incluya a los últimos de la sociedad compartiendo la mesa con ellos, y que finalmente, después de haber pasado su vida haciendo el bien, la entregue en una cruz. Ese es Dios, el que Salva, el Emanuel. No hay otro, no puede haber otro. Sólo el Dios de Jesús merece ser anunciado, es el Dios en quién creemos, regalo para la humanidad, misterio de amor y de paz.

Conclusión

En estos tiempos de tanta banalidad, de efímeras promesas, los cristianos no podemos dejar de anunciar a Jesús, el Dios que salva, el Dios en medio de su pueblo. Cualquier caricatura que hagamos de él, vaciará nuestra fe, dejará de ser impulso del Espíritu para vivir las bienaventuranzas del Reino, hará de la tierra un lugar inhóspito, frío, inhumano. En esta Navidad, hagamos silencio en el corazón, allí habla Dios, vivamos en familia y en comunidad la cercanía del Nacimiento de Jesús, recibiéndolo como un regalo de ese Dios que es amor, ternura y presencia siempre viva en medio de su pueblo.