“Vivo la escritura como una forma de abrazar lo cotidiano”

24/12/2017 -

Hay vivencias entrañables y peculiares que marcan un rumbo en la vida. La inspiración que aparece en cualquier lado y momento, se nutre de ese constante fluir que dejan esas pequeñas experiencias de vida, intensas y eternas. Desde hace un tiempo, el joven poeta santiagueño Sebastián Barrionuevo pone en juego la música y la literatura, en una mixtura de disciplinas que dan como resultado la propuesta de Sapunar. La poesía llena de musicalidad, de un saber con sentidos rítmico y armónico que nace desde Santiago y se proyecta buscando rumbos desconocidos.

¿De qué se trata el proyecto Sapunar, quiénes lo integran y cuál es la propuesta que quieren acercar musicalmente?

-Sapunar está integrado también por Marcelo Tiberti (piano) y Valentín Divi (percusión), a veces contamos con el acompañamiento de músicos invitados, pero mayoritariamente trabajamos en trío, abordando la música desde una mirada “santiagueñamente latinoamericana”, quiero decir, respetando los legados y las memorias musicales de quienes admiramos en nuestro terruño, siendo conscientes de que uno es una consecuencia de los músicos poetas que escucha y ama. La experiencia del grupo musical la vivo como un aprendizaje permanente y compartido. Hace poco tiempo terminamos de grabar nuestro primer disco que se llama “Mil artilugios”. Es un trabajo que resulta de un trabajo de autogestión de hace poco más de un año. El disco está compuesto de 14 canciones, 13 son de mi autoría en letra y música lo cual significa una apuesta grande por proponer lo que modestamente uno puede crear, jugando e investigando en el arte. Es un conjunto de chacareras, zamba, canciones, candombes que vengo madurando hace un largo tiempo. Marcelo Tiberti hizo un gran aporte con sus arreglos al trabajo del disco. La última canción pertenece al gran compositor uruguayo Eduardo Mateo, se llama “Canción para Renacer”. Nos animamos a hacer nuestra versión de esta canción que nos gustaba mucho a los tres. Todo el proyecto es independiente, la grabación se hizo en ALPA, estudio con el gran aporte de Pablo Caro.

¿Encuentras afinidades de tu escritura con la vida real o es más bien un escape a la cotidianidad?

-Mi escritura en su gran mayoría tiene como punto de partida la realidad que me atraviesa. Vivo la escritura como una forma de abrazar lo cotidiano desde otros lugares, descifrando la magia que anda detrás o a la par de lo que vivenciamos todos los días. La escritura se aparece en cualquier lado y momento, después viene el trabajo de seleccionar las ideas que merecen quedar en un papel para otras relecturas y reescrituras. En estos días terribles y dolorosos para nuestro país, la escritura es una forma también de empuñar la resistencia y el pensamiento político permanente. Creo que la realidad es un punto de partida recurrente, afortunadamente no es siempre un punto de llegada.

¿Cuántos lugares mágicos has visitado gracias a la literatura?

Infinitos, lugares, sensaciones. A través de la literatura uno puede darse una vuelta por este y otros mundos sin necesidad de irse a ningún lado. Me gusta pensar que hay una línea difusa entre lo real y lo imaginario, un constante diálogo con lo fantástico. No necesariamente como una evasión, sino como una forma de vida. Por ejemplo, me gusta quedarme en mi departamento con la idea de que afuera hay otra ciudad, de otro país y que lo que está aconteciendo nada tiene que ver con lo que pasaba cuando cerré la puerta. Esas ideas son fruto de la literatura y también de la música, que con un solo acorde puede situarnos en geografías y tiempos absolutamente distintos. Ejercitar esa capacidad de abstracción, ese juego con el arte, muchas veces hace todo más soportable. -

También sos parte del grupo “Poesía Circular”...

Sí, es un grupo de poetas santiagueños con los que compartimos la inspiración, la escritura y la lectura de la poesía. Intercambiamos criterios y hacemos circular la palabra. El grupo actualmente está integrado por Jorge Rosenberg, “Pancho” Avendaño, Gastón Merino, Francisco Barrionuevo, Juan Avendaño, Ezequiel Álvarez, Félix Demasi.