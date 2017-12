FÚNEBRES | 24 de Diciembre de 2017

24/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Olga América Toledo de Prina (Clodomira)

- Blanca Elena Mukdise de Cánepa (Las Termas)

- Waldo del Carmen Abregú (Forres)

- Ascención de Jesús Paz (Dpto. Figueroa)

- Alicia Tagliaferro (Frías)

Sepelios Participaciones

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. El Sr. presidente D. Sergio Iralasky, su vicepresidente Dr. Ricardo Passone, del Santiago del Estero Golf Club, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su socio Alberto Álvarez y acompañan a su famlia en este difícil momento.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. La Honorable Comisión Directiva del Santiago del Estero Golf Club, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del socio de la institución D. Alberto Álvarez. Ruega una oración en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Bruno Tarchini, Mónica Berducci y sus hijas Huerto y Antonella participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Humberto Fadel Astún y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi, Chaco el 22/12/17|. Martín Muratore y flia, Oscar Muratore y flia, acompañan a su hijo Beto en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

BALAGUERÓ DE ÁLVAREZ, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. La comisión directiva, colegas y empleados del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre del Farmacéutico Alberto Álvarez y lo acompañan junto a su familia en este momento de pesar.

GROPPA, RUTH MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. César Augusto Carnero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Fernando. Ruega oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Jorge Eduardo Lamadrid y su Sra. Nilda Ayuch, sus hijas Ma. Ximena, Ma. Constanza, hijos políticos Matías Buchanam y Matias Otero, sus nietas Emilia, Pilar y Emma participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Peli y ruegan una pronta resignacion para su familia.

PAZ, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Tus compañeros de la Promoción 72 de la Escuela Nacional de Comercio Turno Noche, participan con dolor su fallecimiento y siempre estarás en nuestros corazones. Rogamos a Dios por su eterno descanso y Fuerza y Resignación para su querida familia.

SMITH, MARÍA MAGDALENA (Chiqui)(q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Dra. Nilda Ayuch (Chochi), su esposo Jorge Lamadrid, sus hijas y respectivas familias con profundo dolor su partida terrenal. Rogamos pronta resignación y un abrazo grande a María Eugenia. Elevamos oraciones en su memoria.

SMITH, MARÍA MAGDALENA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Horacio Pedro Montenegro y su esposa Dolly Santillán, Horacio Fernando, Alvaro Manuel, Mariana Angélica, Maria del Carmen Montenegro y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de Chiquita y acompañan a sus hijos y familia en estos tristes momentos de dolor. Elevando plegarias en su memoria.

VILLALBA, LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Tus compañeros de la primaria del Colegio La Asuncion, siempre te recordaremos con una sonrisa y alegría. Acompañan a la familia en tan dificil momento y elevan una oración en su querida memoria.





Invitación a Misa

ACUÑA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Nunca te olvidaremos, siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Haydee, sus hijos Gabriel y Raúl y su nieto Lautaro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CORIA DE REYNOSO, ELDA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/14|. "La muerte no es nada. Yo solo me he ido antes. Pero no estaré lejos porque la vida continúa y si me necesitas llámame y vendré. Aunque no me podrás ver, ni tocar, yo estaré cerca. Y si oyes con tu corazón, escucharás muy suave y claramente mi amor! Su hija Alejandra, su hijo político Williams, sus nietas Ludmila y Guillermina y demás familiares, invitan a la misa a celebrarse el 25/12 en la Catedral Basílica a las 20.30 hs, al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (Mary) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Un año de tu partida. Cada día que pasa te recordamos entre nosotros, tus palabras, tu cariño, la complicidad con tus nietos. Un año hace que te extrañamos tanto... más presente que nunca... entre risas y lágrimas. Te amamos!!! Su esposo Héctor, sus hijos Cecilia, Silvia y Mauricio y sus nietos invitan a la misa que se realizará mañana lunes 25 a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Estar en nuestra casa y no verte es un dolor inmenso que invade todo mi cuerpo. Como entender que Dios decidió tu descanso eterno. Siempre estarás presente en nuestras vidas y estoy segura que nos acompañarás y guiarás por el resto de nuestros dias. Descansa en paz. Te amamos. Tu familia eleva oraciones en tu querida memoria. Su esposa Gladys, sus hijas Alejandra, Andrea y Daniela, invitan a la misa hoy a las 21 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

JEREZ, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su madre Elsa, sus hermanos Sandra, Silvina, Abigail y Marcela; Moni, sus sobrinos Tomás, Felipe, Kebin, Yanet, Esteban, Juan, Lucas, Valentina y Sofía invitan a la misa que se oficiará mañana 25/12 a las 20 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse un mes de su partida al cielo. Ruegan oraciones en su memoria.

MELÍN, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/15|. Tu ausencia nos duele, pero el recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Su esposo Horacio Olivera, sus hijos Liliana, Hernán, su nieta Milagros, su cuñada Blanca, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo, al cumplir 2 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MELÍN, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/15|. Su hermana Delia Melin, su esposo Beto y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





GÓMEZ, MILAGRO DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. Y a mis ancestros y hermanos que se fueron. Amada hermana ¡Feliz Noche Buena! y ¡Feliz Navidad! Mientras la Navidad hace su entrada triunfal a la atmosfera de la tierra, yo desde aquí en este día, en esa noche, con el corazón transido por el dolor, mi Cristo saluda a tu Cristo y tu Cristo saluda a mi Cristo. Dame la bendición hermana de mi alma, bienvenido sea tu espíritu a mi hogar en esta mi noche triste y sagrada a la vez, porque me faltas tú, mis padres y hermanos y mi esposo y ahora mi queridísima prima hermana Martinita, sé que como en todas las navidades estarás conmigo para acompañarme y sostenerme en esta soledad tan grande, como los ángeles y ángeles custodios para que así pueda sentirme mejor, sabiendo que todo los espíritus de ustedes están conmigo en esa hora precisa. Amen, Amen, Amen. Esta noche el mundo Cristiano, recibirá, recibiremos a Jesús sacramentado hecho Niño Dios para alumbrarnos con su luz, amor, paz, alegría, respeto, con la esperanza que algún corazón humano nazca Cristo en su corazón para servir a Dios como debe ser así nos dijo Jesús si quieres seguirme carga tu cruz y sígueme… Mochita el tiempo está aquí para mí no hay pasado, si sigo soportando todo lo vivido es por obra y gracia de Dios. Hermana en mi vida de peregrina desde que no estás he caído muchas veces y muchas veces me he levantado pero no alcancé los 77 y también muchas veces he perdonado lo que no debía perdonar, pero Dios tiene la última palabra, aquí en la tierra la justicia la administra el hombre humano a su manera, pero allá en la eternidad la justicia la administra Dios porque es Divina y justa y como para Él todos son iguales, porque todos van a la misma fosa, le da a cada uno lo que le corresponde. No te imaginas como te extraño y tui presencia me hace mucha falta, porque falleció mi esposo también y la Martinita, yo te sigo llorando en silencio, como lo estoy haciendo en estos momentos. Mis ojos ya están secos de tanto llorar, cuando voy al campo es como morir de vuelta y volver a resucitar tantos recuerdos vividos, todos los golpes que la vida me dio fueron un terremoto y apenas pude sobresalir entre los escombros, yo sé que todos ustedes me ayudan en todo sentido y es esto lo que me sostiene, porque sin ustedes y Dios Nuestro Creador porque creó el mundo no sería nada. Te contaré que ya no lo tengo al acordeón, ahora tengo un órgano y preparé para el 24 ejecutar el ¡Aleluya y el Ave María! así que en presencia de todos ustedes y los ángeles custodios, además del Niñito Dios cantaremos para saludarlo, también preparé un villancico justo a esa hora. La mesa estará servida y las copas de cristal como a vos te gustaba, nos daremos un saludo con un abrazo de Feliz Navidad hermana, como siempre y haré repicar las campanas. Las misas ya las hice para que Dios les dé el descanso eterno. Amen, Amen, Amen. Sin consuelo tu hermana Faride G. de Orieta.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Mi bien amado esposo ¡Feliz Noche Buena! ¡Feliz Navidad! Lleguen a ti, mis caricias a tu corazón y un te amo eternamente, en estas fechas tan especiales mi Cristo saluda a tu Cristo y tu Cristo saluda a mi Cristo. Amor mío en los brazos de la Virgen te alejaba de mi destino, te recibieron los ángeles, ya no estarás más conmigo ¿Por qué?... Te alejaste tanto ¿Por qué? ese vallado impío, si solo puedo ofrecerte amparo, si solo puedo cobijarte conmigo, te vas en la distancia, quiero alcanzarte y no puedo, elevo mis brazos al cielo y pesa mi corazón, entre los dedos; un hilo de sangre derrama que discurre por mis mano, siento el vacío en mi pecho, me duele y me desgarra, seguiré con los brazos extendidos, donde mi corazón pesa y desangra, lo arranqué para ofrecértelo ya que en mi pecho me ahogaba, regresa a mí con tu bagaje de amor y ternura, apiádate de mi ser sin existencia, recoge mi corazón de mis manos, ya no sufriré tu ausencia, recógelo y guárdalo con celo, aunque ya sin vida, extienda las manos al cielo, que los ángeles custodien tu féretro, para que nadie te toque y sea para siempre guardado y allá en la eternidad tu espíritu se mantenga tranquilo, sabiendo que la luz te alumbra y en que esta corteza terrestre me cuidan mis ángeles guardianes y uno de ellos eres tú, mi amor inmortal, yo como siempre sigo mi vida de peregrina, caminando descalza entre piedras y espinas el camino es muy estrecho y sus ramas me producen algunas heridas, es que la cruz que cargan mis hombros es muy pesada y no es para menos llevar a cuesta los dolores del mundo, a veces cuando caigo el "Creador" me ayuda a levantar la cruz y sigo nuevamente, pero mientras tanto me mantengo en silencio, porque el silencio el "Amor". Cielito mío, esta noche te espero a las doce para dar la bienvenida al Cristo que está por nacer, para el mundo hecho "Niño Jesús" que nos alumbrará a todos con su luz, su alegría, su amor y su paz y a no dudarlo con lágrimas también. Esta noche sagrada, recibiremos su bendición, sé que me sentiré acompañada, además por los ángeles y guardianes y vos mi amor, mis padres y mis hermanos que me precedieron, para acompañarme en esta noche aciaga y sagrada a la vez, y sostenerme dándome la fortaleza necesaria, para sobrellevar tanto dolor, sé también que como en todas las Navidades cantarán a su manera el Aleluya y el Ave María, acompañándolos con el órgano que ejecutaré justo a las 24 hs. como una salutación al recién llegado. La mesa estará tendida con las copas por brindar, más nos daremos el gran y fuerte abrazo terminando con un beso lleno de amor y paz como lo hacíamos siempre. Siempre se llora por lo que uno más ama, mi sonrisa es una manera de llorar por bondad, sigo luchando por superar para que los vientos no se lleven mi fragancia. Las misas ya te lo hice hoy, que Dios te tenga en la gloria y te lleve a descansar. Amen, Amen, Amen. Sin consuelo tu esposa Faride G. de Orieta.





Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Jorge Ariel Mansilla, desde Choya, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Elida Juárez. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.





Invitación a Misa

----------------------------------------





CORREA, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/14|. Papi, mañana 25 de diciembre hace 3 años de tu partida, nos haces tanta falta, danos fuerzas para seguir, te recordamos con esa hermosa sonrisa que te caracterizaba. Te amamos mucho mi viejito, guíanos siempre "Hasta que nos volvamos a ver". Su hija Carmen, su yerno Alberto, nietos Matías, Maira, Anabel, Mauro, Antonela, invitan a la mía el día lunes 26 a las 20 hs. en la iglesia Crsito Rey.





Agradecimientos

----------------------------------------





JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Hace 5 meses de la desaparición física de mi esposa María Eugenia y quiero agradecer a la mutual "Osprera", delegación Sgo. del Estero y casa central Bs.As. y "Promed" por acompañarme durante un año por el tratamiento de mi Sra., lamentablemente con el final menos esperado. También al Dr. Doldan y Dr. Méndez, médicos clínicos y enfermeras del Hospital Bonorino Udaondo (Capital). También a los cirujanos Dr. Murolo y Dr. Justo Irusta (h), médicos de Osprera capital, destacando su profesionalidad y sobre todas las cosas la parte humana y directivos del Colegio Santiago Apóstol, escuela de futbol Sarmiento Prof. Pinino Ruiz y sus ayudantes, profes: Hugo, Bombo, Api, Diego por acompañar a mi hijo Bauty y a los padres (mamás y papás) del colegio Santiago Apóstol y Escuela de futbol Sarmiento, compañeros, amigos. Muchas gracias, eternamente agradecido por tanta demostración de afecto y comprensión. Dios los proteja y los acompañe siempre. Su esposo Jorge Roque Jaimez.





Recordatorios

----------------------------------------





JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Uky: Que difícil se hace la vida sin tu presencia. Solo Dios y el tiempo puede curar las heridas. Descansa en paz. Su hermano político Omar Jaimez y flia.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Uky: a 5 meses de tu partida, hoy tendremos una Nochebuena y Navidad distinta porque no estarás presente físicamente, pero sé que estarás acompañándonos desde el cielo a todos nosotros. Seguirá igual como hace 19 años. Navidad con tu flia y recibir el Año Nuevo con mi flia. Final inesperado. Me dejaste con tres hijos maravillosos y espero sigan así, cada uno con sus virtudes y algunos pequeños defectos. Yo siempre hablándoles sobre la unión entre hnos. Que no estamos solos, tenemos bastante acompañamiento de toda la flia. Quédate tranquila que nunca abandonaré a mis hijos y ellos lo saben. Estudiar, deportes y sobre todo las cosas, ser buenas personas, honestidad y responsabilidad, momentos difíciles que nos toca vivir. Yo sé que estarás acompañando a tus hijos como lo hace mi madre desde hace 39 años (yo tenía 14 años cuando perdí a mi madre). En estos 27 años compartidos (9 de noviazgo y 18 de casados), pasamos por distintas etapas o momentos, pero en el balance final, creo fueron por lejos más los buenos momentos vividos que los otros. Tu esposo Jorge Jaimez.

MIRANDA, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/15|. Papito querido: hoy el cielo está de fiesta, los ángeles te cantarán "Feliz Cumpleaños". Sabes, estamos aprendiendo a vivir con tu ausencia, a sobrevivir sin ti, a vivir sin ti, aún con el dolor del vacío que sienten nuestros corazones. Hoy miramos la puerta y sabemos que ya no llegarás, pero aún así te esperamos. Te pensamos en las noches y hoy más que nunca los festejos sin ti. Vivimos de recuerdos, de sueños. Nadie nos dijo que era fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás, en nuestros corazones de niños, en nuestra inocencia, ahí vivirás eternamente. Feliz cumpleaños Papito querido. Nuestras almas abrazan tu alma. Tus hijos Agostina y Benjamín Miranda.





Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ABREGÚ, WALDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Su esposa Cecilia Valdes, sus hijos Oscar, Abel, nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. Y sus restos fueron inhumados en el cement. de Forres. Serv. unión Ferroviaria ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Sus sobrinos Gustavo y Guillermo, te despiden hasta el próximo encuentro en la resurrección. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. La comisión directiva y personal del Hogar de Ancianos, lamenta irreparable pérdida de la Sra. presidente de esta institución y ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. El equipo de contadores de la Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, participan con profundo dolor la partida de nuestra querida Tilila, elevan plegarias para su descanso eterno. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Amiga te fuiste, pero quedas en nuestro corazón". Mercedes, Nico y Mauricio Olea Juarez, participan con dolor la partida de Tilila, rogando oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Sus amigas y compañeras de la vida Marcela, Liliana, Mercedes y Elena, participan el fallecimiento de querida Tilila, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Su ahijada Marijo Mukdise, Juan Cruz y Nicole. Te despiden con profundo dolor . Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Gustavo Mukdise y familia, despiden a querida tia y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Pepe Escobar, Mirta Coronel e hijos, acompañan a nuestra querida amiga Paula y demás familiares por tan irreparable pérdida. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Rogamos que el Señor te reciba con sus brazos abiertos en paz y te colme de bendiciones". Rosa Borelli y sus hijos Claudia, Eduardo y Pablo y sus respectivas familias acompañan a Quique y Paula en el fallecimiento de su madre querida y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Que con Su mirada plena nuestro Dios te acompañe en tu descanso eterno". Pablo Borelli y familia acompañan a sus amigos Quique y Paula y sus respectivas familias, en el fallecimiento de su madre y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Estela del Valle Jiménez de Díaz y sus hijos Martín y Eugenio. Ruegan por el descanso eterno de la Sra. Tilila Mukdise y acompañan en este dolor a Paula y demás familiares. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Que coseches en el cielo, lo que sembraste en la tierra". Carlos Parrado y Maria Adela Nazar, sus hijos Carlos y Walter y respectivas familias, participan del fallecimiento de su querida amiga Tilila. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Acompañamos a Quique, Paula y toda la familia Mukdise Canepa, en este triste momento, elevando oraciones al Altísimo por el eterno descanso e su alma. Susana, Graciela, Elena, Juan Domingo, Muñeca, Nicolás Cristoff y respectivas familias. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Tus hermanos de LMGAL, Domingo Cristoff y Fernando González acompañan a Quique y participan con profundo dolor el fallecimiento de Tilila, rogando una oración a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (TILILA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. La Ca.Fa. del Sector Centro de la Parroquia Ntra. Sra. del P. Socorro, participan con dolor el fallecimiento de la querida hermana Tilila. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. CPN Pedro Orona y familia, participan el Fallecimiento de la Dra. Blanca, ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas El me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma". Farmacia Avila de Graciela Avila y su personal, participan con profundo dolor fallecimiento de querida colega Tilila y acompañan a su hija Paula y demás familiares en estor momentos de pesar. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno a querida Tilila". Farmacia Avila II, Hugo Avila y familia, participan con profundo dolor la irreparable pérdida de la mamá de Paula. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Elsa Gómez de Avila e hijas participan con profundo dolor la partida de su amiga y vecina Tilila. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Que coseches en el cielo, lo que sembraste en la tierra". Pablo y Alejandra y sus hijas Agustina y Paulina, participan con profundo dolor el fallecimiento de querida Tili. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar Tu rostro y dale el descanso eterno". Alberto y Eny, sus hijos Diego, Carlos, Luciana y Agustina; y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de querida Tilila. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Manuel Loto, Graciela Mukdsi, sus hijos Patricia y Guillermo, Gringo y Claudia y respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Tilila. Sierva de Dios que desplegó una labor incansable en la comunidad de Las Termas. Elevan oraciones por la paz de su alma y el consuelo para sus hijos, hermanos y demás familiares. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. La Comisión Directiva y el Grupo Mariano del Centro Docentes Jub. Y Pens. Sara de Rojas, participan con profunda congoja el fallecimiento de su socia y gran colaboradora Tilila, con la convicción que descansa en la morada de la Gloria junto al Padre Celestial. Haciendo extensiva su condolencias a toda la familia Mukdise - Cánepa. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Guillermo Ovejero y familia, participan con profundo dolor, acompañando en este duro momento. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Que en el descanso eterno, Dios te tenga a su lado y haga brillara para ti la luz eterna". La Comunidad Educativa del Instituto S. Francisco Solano de Villa Balnearia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Intendente y ruegan para ella oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Colegio farmacéutico, comisión directiva, colegas y empleados del colegio farmacéutico de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la farmacéutica Blanca Elena Mukdise, ex integrante del tribunal de ética y disciplina.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Carlos Santucho, su esposa Alejandra, sus hijos Rolando y Lucy, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Tilila, ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (TILILA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Anita y Pablo Villarreal e hijos Paola y Hugo, Romina, Giselle y Eugenio, y Solana y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de querida amiga Tilila, acompañan en el dolor a la familia y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Germán Santucho, su esposa Silvia, sus hijos Norma, Eduardo, Ricardo, Angélica, Germán y Carlos. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Tilila, Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (TILILA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Pablo Selenu, Andrea Rodríguez y sus hijos Nicolás, Martín, Mathías y Pilar participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida amiga Paula.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (TILILA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Empleados de la Firma Mukdise, participan con hondo pesar la partida de la Sra. Tilila, y acompañan a familiares en estos momentos. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (TILILA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Empleados del Hostal del Abuelo, participan con pesar la partida de querida Dra. Tilila y que la recibas en Tus brazos, rogando por el eterno descanso. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (TILILA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Sra. Elma Rojas, ahijado Atilio y hermanas Soledad, Angélica, Eugenia y respectivas familias, participan con dolor la partida a su descanso eterno de Tilila, esperando pronta resignación a su familia. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Antonio Mukdise y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Tilila, ruegan oración a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Ricardo Mukdise y familia, participan con profundo dolor la muerte de su tia y madrina Tilila, elevando oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Verónica Mukdise y familia participan con hondo pesar la muerte de nuestra tia, rogando oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Diana Mukdise y familia participan con profundo dolor de su tía, rogando oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Leila y Samy, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tilila y acompañan a Paula y Quique espiritualmente. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. MatÍas Balmaceda, sus hijos Guadalupe, Nicolás y Guillermina, participan el fallecimiento de querida Tilila, elevan oraciones para su descanso. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Cecilia Lopez de Balmaceda, sus hijos, Matias, Leandro y Federico y respectivas familias, participan de la pérdida irreparable de Tilila, ruegan por su eterno descanso. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Leandro Balamaceda, su mujer Milagro Lozano Muñoz sus hijos Iñaki y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones para su descanso eterno. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Cuca, sus hijos Paula, Silvana, Gabriela y Claudio García y respectivas familias. Participan con hondo pesar del fallecimiento de Tilila, acompañan a Quique y Paula en este duro transe. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (TILILA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Dr. Gustavo Videla, Mabel Yameti y personal del Laboratorio de Análisis, participan del fallecimiento de Tilila y acompañan en estos momentos a Quique, Paula y demás familiares. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (TILILA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. El Ing. Oscar Julio Barrionuevo y familia, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. hermana del intendente Municipal. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (TILILA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. CRASA UTE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. intendente municipal, ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Yolanda Navarro, Eduardo Romero, Rossana Brandan y familia, participan con dolor el repentino fallecimiento de querida Tilila, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PAZ, ASCENCIÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Sus hijos Marcolina, Selva, Nilda, Rolando, Romelia, Adrián, Jorge, h. pol., nietos y bsinietos part. su fallec. y que sus restos serán inhum. en el cement. local c. d. El negrito, Dpto. Figueroa. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TAGLIAFERRO ALICIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Sus hijos Jorge y Hugo Fernández, sus hijas políticas Gloria Andrada y Mary Córdoba, sus nietos Rodrigo, Gonzalo y Emiliano Fernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Parque de la ciudad de Frías.

TAGLIAFERRO ALICIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Dios concedele un lugar junto a ti y dale el descanso eterno. Sara de Córdoba y flia, Raúl Córdoba y flia, Rubén Córdoba y flia y Lucy Córdoba y flia participan con profundo dolor el fallecmiento de la madre de su hijo político y cuñado respectivamente, Hugo Fernández. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TOLEDO DE PRINA, OLGA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Sus hijos Nidia y Quique, h. pol. Santiago, sus nietos Silvina, Mariano, Kamy y Cecilia, sus hermanas Soledad, Elva y Chicha, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. EMPRESA SANTIAGO.





Invitación a Misa

----------------------------------------





DÍAZ DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Mamá: nada puede consolar no tenerte. No hay explicación razonable para poder continuar sin vos. Solo te digo gracias por tu presencia tu entrega, tu lucha y sobre todo tu amor, por haber sido una madre con todas las letras! Un ser único e inevitable. Las personas como vos, que tienen lux propia, las que alcanzan a brillar a través de sus hechos no necesitan más nada, porque alcanzan la propia dimensión de su ser. Por eso te llevo siempre en mi corazón y te amo con el alma. Sus hijos Willy y Mónica invitan a la que se oficiara hoy a las 21hs en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto al cumplirse un año de su partida a la casa de Dios. Se ruega una oración en su memoria.